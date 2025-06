Mariana Moculescu, scene șocante în garsonieră: a cerut ordin de protecție! „M-a obligat să-l sărut! Era beat criță și trăgea de mine!”

Scene tulburătoare au avut loc în garsoniera Marianei Moculescu! Proprietarul, aflat sub influența alcoolului, ar fi încercat să o forțeze să-l sărute, iar aceasta a fost nevoită să ceară ordin de protecție. Într-un proces tensionat, Mariana a adus în fața judecătorilor probe audio și fotografii care dezvăluie un plan șocant de șantaj. Ce se ascunde cu adevărat în spatele acestui scandal? CANCAN.RO are detalii în exclusivitate!

Telenovela Marianei Moculescu a ajuns în instanță: vedeta a cerut ordin de protecție împotriva proprietarei garsonierei și a fostului soț al acesteia. În paralel, se judecă și ordinul de evacuare, iar Mariana a prezentat probe audio și fotografii care dezvăluie un plan diabolic de șantaj pus la cale de adversarii săi. Cu bagajele la ușă, Moculescu a povestit cum ar fi fost prinsă în plasă de proprietară și fostul soț.

,,Eu, de fapt, îi urăsc, rău, rău, rău! Mă simt foarte înșelată și foarte furată. Am cerut ordin de protecție pentru că am dus înregistrarea cu întâlnirea cu ei, din data de 25 martie, când au venit el și ea. El s-a dat la mine în consemn cu ea. Ea a coborât, l-a lăsat pe el beat criță aici să tragă de mine, să mă oblige să-l sărut, mi-a pus mâna de după gât! Ea a fost jos. Se aude când a sunat la interfon. A fost un consemn. Am depus un DVD, am stat toată noaptea și am transcris conversațiile, să se poate vedea și am subliniat cu roșu!”, a spus Mariana Moculescu.

”Ce buze ai! Ești o zăpăcită” – Proba audio care a lăsat instanța mască!

Mariana Moculescu a povestit cum, în instanță, a prezentat probe audio tulburătoare care au schimbat inclusiv atmosfera din sala de judecată.

,,Începe mă sărute, trage de mine, eu îi zic: ”Măi, omule!”. Toate acestea le-am subliniat cu roșu. Ei în instanță nu au stat să asculte tot, doar un fragment. Judecătoarea a admis aceste probe depuse de mine. Nu se auzea, ei nu au aparatură bună, eu am dus un DVD. Au pus pe calculator, nu se auzea și m-a întrebat dacă am pe telefon. Zic: da, și să vezi cum s-au adunat în jurul meu, avocatul meu din oficiu, procuroarea, avocata în vârstă și avocata apărării. Toată lumea din jurul meu asculta. El (n.r.- fostul soț al proprietarei) spunea: Ce buze ai! După aceea, spunea: Ești o zăpăcită, ești o mare zăpăcită!”, a mai spus Mariana Moculescu.

Fosta soție a lui Horia Moculescu continuă cu acuzațiile și cu explicațiile. Ea a recunoscut că se așteaptă la ce este mai rău.

,,Am dat 10.500 de euro doar chirii, chiar mai mult! Eu am spus și hărțuire și manipulare și … Pentru că așa este! Ei au întors-o. Au zis că eu cer ordin de protecție pentru că e problema de evacuare și că prin asta vreau să obțin un drept! Eu am spus nu! Eu doar nu mai vreau să-i mai văd, să nu mai vină la mine, să nu mă mai sune, să nu mă mai contacteze! Când se va da decizia de evacuare și cum o fi… Dar să nu-i mai văd în viața mea. Dacă luni (n.r.-16 iunie) pierd procesul de evacuare pentru că ea mi-a făcut proces… E prima înfățișare la procesul intentat de ea. Se judecă pe fond”, ne-a declarat Mariana Moculescu.

Procesul ordinului de protecție a fost pierdut de Mariana Moculescu, dar nu este o decizie definitivă. Ea are dreptul să conteste decizia în instanță prin apel, care va trebui depus în trei zile de la pronunțarea deciziei. Decizia instanței a fost pronunțată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Mariana Moculescu este nevoită să plătească cheltuieli de judecată de aproximativ 4.000 de lei.

