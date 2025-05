Drama neștiută a Marianei Moculescu: „Zița” din Caragiale a rămas singură – colegii de rol s-au sinucis!

Mariana Moculescu trăiește un nou episod de coșmar! Rămasă datoare la chirie și amenințată cu evacuarea, dar fără un proces pe rol, fosta prezentatoare și actriță spune că se descurcă greu cu banii și câștigă tot mai puțin chiar și de pe OnlyFans. Într-un moment de confesiune dureroasă, Mariana povestește cum trecutul o bântuie: doi colegi apropiați din facultate s-au sinucis, răpuși de depresie și lipsuri, iar ea însăși a fost la un pas de a claca.

Serialul vieții Marianei Moculescu continuă cu un nou episod! Deși are datorii către proprietara garsonierei din centrul Bucureștiului, fosta soție a lui Horia Moculescu susține că nu s-a emis niciun proces pe numele ei. Deși a primit o notificare de evacuare, când a mers la Judecătorie pentru lămuriri, a aflat că… nu figurează cu nicio cauză pe rol!

,,M-am dus la Judecătoria Sectorului 3 ca să vadă doamna de la registratură și mi-a zis că nu e nimic pe numele meu. Pe 8 aprilie am primit notificarea cu evacuarea în 15 zile. Nu a venit nimeni. Notificarea nu e venită prin poștă, nu are nicio ștampilă pe plic. A pus-o cineva în cutia poștală. Și azi i-am trimis proprietarei 100 de euro, i-am trimis și altădată 150 de euro la curentul electric, 120 la chirie. Sunt cu întreținerea la zi. Ce să fac? Dacă nu am? Mai iau bani pe OnlyFans, dar foarte puțin, că nu prea am lucrat în perioada asta pentru că sunt agitată cu casa. Casa e pe primul loc. Văd că și ea (n.r.- proprietara) a tăcut, s-a lăsat o tăcere deplină”, a declarat Mariana Moculescu pentru CANCAN.RO.

Cât despre datoria de 1.500 de euro la chirie, Mariana a zis că nu are bani să o achite.

,,E foarte greu să-ți găsești un job. După atâta zgomot în presă, în televiziune, nu s-a rezolvat absolut nimic. Mă zbat de una singură în continuare. Nu am reușit să găsesc o cale de a câștiga bani. Ca să știe toată lumea!”, a mai spus fosta soție a celebrului compozitor Horia Moculescu.

,,Din cauza unei depresii foarte severe, am întrerup doi ani studiile„

În aceste clipe deloc plăcute, care o fac de multe ori să iasă din zona de confort, Mariana Moculescu vorbește și de trecut. Ea a fost eleva Liceului de Muzică din Galați. Ulterior, și-a continuat studile superioare.

,,Mi-am susținut lucrarea de licență la Academia de Teatru și Film interpretând rolul Zița din > de I.L. Caragiale. Din nefericire, la intervale diferite de timp, cei doi colegi care au jucat rolurile Veta și Chiriac s-au sinucis, afectați de depresie severă și de situații financiare precare. Am avut onoarea să fiu studentă, timp de doi ani, a regretatului regizor și profesor de artă a actorului, Ion Cojar. Din cauza unei depresii foarte severe, am fost nevoită să fac o pauză de doi ani în parcursul meu academic. Am reluat ulterior studiile la Facultatea de Teatru, continuând încă doi ani la clasa distinsei actrițe Cristina Deleanu”, și-a adus aminte Mariana.

Printre colegii pe care i-a avut în facultate, s-au numărat Ionuț Ciocia, ,,Brânzoi” din Las Fierbinți și Marilena Chelaru de la Grupul Vouă. Mariana Moculescu a adăugat că nu i-a plăcut niciodată să joace un rol în vreun film, dar a atras-o mereu pupitrul știrilor tv. A lucrat în urmă cu 28 de ani ca prezentatoare de știri la principalul jurnal al Antenei 1.

