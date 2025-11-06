Vești triste despre Horia Moculescu. Medicii vin cu informații noi despre starea lui: „Noi facem tot ce este omenește posibil”

Apar noi informații despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu (88 de ani). În urmă cu o zi, compozitorul a fost internat pe secția ATI a Institutului ”Matei Balș” din București. Problemele de sănătate au făcut ca viața artistului să atârne de un fir de ață.

Miercuri, 5 noiembrie 2025, s-a aflat că Horia Moculescu a fost internat de urgență pe secția ATI a Institutului ”Matei Balș” din Capitală. Pe fondul unor afecțiuni cronice mai vechi, în ultima perioadă starea de sănătate a compozitorului s-a deteriorat considerabil.

Informații noi despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu

Potrivit informațiilor apărute în presă, medicii de la Institutul ”Matei Balș” au confirmat că starea de sănătate a compozitorului nu este deloc bună. Doctorii depun toate eforturile pentru a-l salva, însă rămân rezervați, cel puțin până când vor reuși să îl stabilizeze.

”Nu este bine. Problemele de fond, cu vârsta, din păcate, își spun cuvântul. Noi facem tot ce este omenește posibil”, au transmis medicii de la ”Matei Balș”.

În vara acestui an, în spațiul public au apărut mai multe imagini în care Horia Moculescu se află într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. Stârnind îngrijorări în rândul celor care îl admiră, compozitorul a confirmat că starea sa de sănătate nu este tocmai bună.

”Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a mărturisit Horia Moculescu, în urmă cu doar câteva luni.

De mai bine de 17 ani, Horia Moculescu suferă de sindromul Morton, o boală care îi macină organismul de pe o zi pe alta. Din cauza afecțiunii, compozitorul a fost operat de două ori în ultimii 5 ani, însă, în ciuda tratamentelor și a investigațiilor medicale, acesta și-a trăit ultimii ani din viață cu dureri cumplite – vezi AICI detalii.

