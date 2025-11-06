Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: ”Este o durere permanentă!”

Îndrăgitul compozitor Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se află internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele lui de recuperare. Starea lui de sănătate a fost tot mai fragilă în ultima perioadă, fiind nevoit să fie transportat tot timpul într-un scaun cu rotile.

Horia Moculescu a fost internat de urgență la Spitalul „Matei Balș” și se află în stare gravă, potrivit unor surse medicale. O pneumonie agresivă i-a agravat starea de sănătate deja fragilă, iar marele compozitor este ținut sub supraveghere strictă la Terapie Intensivă. Medicii sunt extrem de rezervați, iar veștile nu sunt deloc bune…

Ce nu știe multă lume este că, de 17 ani, o boală perfidă îi macină trupul, transformând fiecare zi într-o luptă dureroasă. Acum, organismul său slăbit pare să nu mai facă față.

Diagnosticul primit atunci a fost dur: sindromul Morton, o afecțiune care i-a provocat dureri cumplite și l-a trimis de mai multe ori pe masa de operație. Din păcate, nici intervențiile chirurgicale nu i-au adus alinarea, chinul a continuat, în ciuda tuturor tratamentelor, după cum chiar el a declarat.

”Sunt operat în ultimii 5 ani de două ori. Pentru mai nimic aproape… dar care mă chinuiește cu o durere permanentă. Este un sindrom, Morton. Sindron Morton operat. Presupune durere”, a mai spus Horia Moculescu, pentru Fanatik.

Ce este sindromul Morton

Sindromul Morton, sau nevromul Morton, este o afecțiune dureroasă cauzată de îngroșarea și inflamarea unui nerv interdigital de la picior. Cel mai adesea între degetul al treilea și al patrulea. Simptomele includ durere, arsură și amorțeală, care se pot agrava la purtarea pantofilor strâmți.

Cauzele frecvente sunt presiunea repetată sau traumatismele asupra piciorului, în special din cauza încălțămintei necorespunzătoare sau a activităților fizice intense.

Horia Moculescu, în scaun cu rotile

La începutul lunii august al acestui an, Horia Moculescu a fost surprins în scaun cu rotile și a reacționat neașteptat.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a declarat Horia Moculescu, vizibil iritat.

