BREAKING | Horia Moculescu, internat în stare gravă la ATI! Informații de ultimă oră

De: Alina Drăgan 05/11/2025 | 21:55
Momente grele pentru compozitorul Horia Moculescu! Acesta a ajuns de urgență la spital și este internat, în stare gravă. În ultima perioadă s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, iar acum se pare că lucrurile s-au agravat. Informații de ultimă oră despre starea compozitorului.

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, este internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. Acesta este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare, potrivit gandul.ro.

Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, se confruntă de o bună perioadă cu mai multe probleme de sănătate, fiindu-i afectate mai multe organe. În vara acestui an, el a apărut într-un scaun cu rotile, vizibil slăbit. De asemenea, la acea vreme mărturisea că urmează de mai mulţi ani un tratament şi că starea sa de sănătate nu era una bună.

Ei bine, se pare că acum situația s-a agravat, iar Horia Moculescu a ajuns de urgență la spital, iar starea sa este un gravă. Compozitorul este internat Institutul ”Matei Balş”, aflându-se în secţia de ATI. Se pare că este internat de o săptămână din cauza unor probleme pulmonare.

Horia Moculescul, internat la ATI /Foto: Facebook

Horia Moculescu, în scaun cu rotile?!

Așa cum spuneam, încă din vara acestui an, Horia Moculescu a stârnit îngrijorări atunci când a apărut într-un scaun cu rotile. Însă, după ce fanii s-au îngrijorat, acesta a explicat că nu este vorba despre un scaun cu rotile, ci unul de birou.

„E o poză nefericită pusă de Mihai Alexandru. Eu stau pe scaunul meu de la birou, acela nu e un scaun cu rotile. Scaunul are roți. Ar trebui să fac o poză scaunului și să v-o trimit, ca să scap de aceste telefoane”, a spus Horia Moculescu.

Însă, deși a lămurit problema scaunului, compozitorul a admis că starea lui de sănătate nu este tocmai una bună.

„Lucrurile nu sunt grave, dar nu sunt bine. Nu sunt bine pentru că, în primul rând, am 88 de ani. Sunt sub tratament de ani de zile”, a mai mărturisit Horia Moculescu, la vremea respectivă.

