Dezvălurile fabuloase ale lui Horia Moculescu, unul dintre cei decorați de Ion Iliescu: ”M-ai votat vreodată?” Momentul în care artistul i-a spus tot!

Moartea lui Ion Iliescu l-a făcut pe Horia Moculescu să-și aducă aminte de întâlnirile pe care le-a avut cu fostul președinte. Celebrul compozitor a vorbit exclusiv pentru CANCAN.RO despre cum se tachina cu fostul șef de stat. Mai mult decât atât, Moculescu a vorbit și despre cum crede el că se putea rezolva controversa legată de implicarea lui Iliescu în dosarele Revoluției și Mineriadei.

Cantautorul a vrut să-și exprime regretele la aflarea veștii că Ion Iliescu s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani. ”Mie îmi pare rău de fiecare om care moare. Lucrurile nu s-au clarificat în vreme ce el era în plină putere în ceea ce privește Revoluția, Piața Universității, Mineriada. Toate acestea trebuiau rezolvate când el era în putere. Toate condamnările au venit în ultimul timp, să zicem în ultimii 5 ani ale vieții lui. Nu este ce m-am așteptat eu. Eu am fost în Piața Universității 43 de zile. Nu am fost membru de partid, am avut un tată care a făcut închisoare. Tatăl meu este decorat cu Ordinul Mihai Viteazu, mult mai important decât ordinul cultural în grad de cavaler pe care mi l-a dat șeful statului, Ion Iliescu”, a spus Horia Moculescu.

”Iliescu îmi zicea: ce ai tu împotriva mea?”

”Nu pot să vorbesc urât despre Ion Iliescu, cu care am avut o relație rezonabilă. Ne-am și necăjit unul pe altul, când el m-a atenționat că m-am îngrășat. Aveam un singur stent pe vremea aceea, în fine… Aveam aceste discuții la un teledon, la TVR, acum vreo 14, 15 ani. Eu am mai povestit despre discuția mea cu Ion Iliescu. Îmi zicea: ce ai tu împotriva mea? Absolut nimic i-am zis, mi-ați făcut o impresie excepțională când v-am cunoscut prin anii 70, când erați ministrul Tineretului! Ne-ați povestit că ați mers în Suedia, unde omologul dumneavoastră, când ați vrut să plecați pe la ora 20, a cerut un taxi. L-ați întrebat dacă are o mașină, iar ministrul suedez v-a zis că are o mașină, dar șoferul la ora 14 pleacă acasă! Povestea asta el ne-a spus-o, cu o oarecare trimitere către conducerea superioară de partid, cu care Iliescu nu era în conflict”, a mai spus Horia Moculescu.

Celebrul cantautor și-a adus aminte de un alt episod al vieții sale când, la o întâlnire cu Ion Iliescu, au discutat despre alegerile prezidențiale. ”Ion Iliescu era un om care se ducea la teatru, spre deosebire de Ceaușescu, cel care nu s-a dus la teatru în viața lui! Iliescu se ducea la spectacole și la concerte. M-a întrebat: m-ai votat vreodată? I-am zis că da, atunci cu Vadim Tudor! Asta deși eram prieten cu Vadim. I-am zis lui Iliescu că în seara aceea din anul 2000 mi-am permis să introduc buletinul de vot cu mâna dreaptă, nu cu stânga”, a mai povestit Horia Moculescu.

CITIȚI ȘI: Ce probleme de sănătate a avut Ion Iliescu în ultimii ani. Fostul președinte al României a murit la 95 de ani

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.