Mesajul transmis de Anca Alexandrescu, candidata independentă susținută de AUR, după vot: ”Să facem un oraș în care să se poată trăi”

De: Dumitru Cristian 07/12/2025 | 12:13
Anca Alexandrescu s-a prezentat la vot în această dimineață
Susținută de AUR, Anca Alexandrescu, candidată independent la alegerile pentru Primăria Capitalei, s-a prezentat la urne în jurul orei 10. Aceasta a declarat că a votat pentru un oraș în care să se poată trăi.

Candidata independentă, Anca Alexandrescu, susținută de AUR, partidul condus de George Simion, și-a exercitat votul pentru alegerea noului primar al Capitalei în jurul orei 10.00. La ieșirea de la urne, aceasta a declarat că trăiește experiența vieții sale, referindu-se la faptul că a intrat în cursa electrorală. Și nu a ascuns faptul că are emoții:

„Am venit cu credință, cu recunoștință pentru tot ce am trait în aceste săptămâni. Este un dar ceea ce am primit în această perioadă. Este experiența vieții mele de până acum și am emoții”.

Anca Alexandrescu a votat în jurul orei 10 pentru alegerile de la Primăria Capitalei. Sursa foto: Facebook / Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu: „Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate”

De asemenea, ea a spus că a votat pentru un oraș în care să se poată trăi.

„Să facem un oraș în care să se poată trăi și să ne permită să trăim. Sunt convinsă că vom putea să facem dreptate la București. Am credința că Dumnezeu nu ne lasă. Și, împreună cu cetățenii Bucureștiului, o să punem capitala pe primul loc și o să facem dreptate”, a mai spus aceasta imediat după ce a ieșit din cabina de vot.

Candidații la Primăria Capitalei au ajuns la vot după ora 09.00. Printre primii care s-au prezentat în fața urnelor a fost Ciprian Ciucu, candidatul PNL, actual primar al Sectorului 6, la ora 09.00. Acesta a votat la Școala 279 din Prelungirea Ghencea. Candidata SENS, Ana Ciceală, a votat la ora 09.05, iar fostul primar, actualul președinte al țării, Nicușor Dan, la ora 09.15, la Școala Gimnazială Luceafărul, din Sectorul 5. Ca și Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă a votat la ora 10.

În ceea ce privește prezența la vot în prima parte a zilei, sectorul 6 se află pe primul loc privind numărul bucureștenilor care au venit la urne.

CITEȘTE ȘI: Live text alegeri locale 2025. Prezența la vot, mai scăzută decât în anii precedenți

NU RATA: Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul bizar oferit de Nicușor Dan

