100 de lei în plus la pensie, în decembrie 2025, pentru aceste categorii de pensionari din România. Cine se încadrează

De: Anca Chihaie 11/11/2025 | 17:08
În pragul sărbătorilor de iarnă, tot mai multe primării din țară aleg să fie alături de cei care au nevoie de un mic sprijin financiar. Pe fondul scumpirilor și al dificultăților economice tot mai apăsătoare, administrațiile locale încearcă să aducă o rază de bucurie seniorilor și persoanelor aflate în situații vulnerabile, oferind ajutoare sub formă de tichete sociale sau sume fixe de bani, în preajma Crăciunului.

Pentru mulți pensionari, acești 100 sau 150 de lei pot părea o sumă modestă, însă, în contextul economic actual, orice ajutor contează. Mulți folosesc banii pentru alimentele tradiționale de sărbători, pentru medicamente sau pentru plata utilităților restante.

Ce seniori primesc 100 de lei în plus la pensie

În municipiul Alexandria, autoritățile locale au decis să continue tradiția acordării de tichete sociale pentru persoanele cu venituri reduse. Fiecare familie sau persoană singură poate primi un sprijin în valoare de 100 de lei, acordat cu ocazia Crăciunului.

Beneficiarii trebuie să aibă domiciliul în municipiu și un venit net lunar care nu depășește 1.281 de lei pe membru de familie. Cererile se pot depune la sediul Direcției de Asistență Socială din strada Dunării nr. 139, în perioada 3–21 noiembrie 2025.

La Slatina, Crăciunul vine cu o veste bună pentru persoanele cu venituri mici. Primăria anunță cel de-al 19-lea sezon al programului de acordare a tichetelor sociale destinate pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și altor categorii defavorizate.

Cererile pot fi depuse între 1 și 31 octombrie 2025, iar tichetele, în valoare de 150 de lei, pot fi folosite pentru cumpărarea de alimente, produse de igienă, medicamente, îmbrăcăminte sau încălțăminte.

Și la Năvodari autoritățile locale pregătesc tichete sociale pentru persoanele aflate în nevoie. Campania de depunere a cererilor are loc între 20 octombrie și 28 noiembrie 2025, la sediul Direcției de Asistență Socială – Cantina de Ajutor Social din strada Sănătății nr. 2.

Tichetele, cu valori cuprinse între 75 și 125 de lei, vor fi distribuite prin poștă în perioada 15–19 decembrie 2025.

De ajutor pot beneficia:

– persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu;
– pensionarii cu venituri de cel mult 1.400 de lei pe lună;
– persoanele fără adăpost sau beneficiarii de indemnizații speciale care nu sunt pensionari, dar au venituri sub același prag;
– vârstnicii peste 65 de ani care primesc venit minim de incluziune.

