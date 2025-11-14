Anunțul momentului pentru acești pensionari! Vești bune, la final de an

Luna decembrie aduce vești bune pentru unii pensionari! Pe lângă pensiile lor, autoritățile locale vor oferi un sprijin financiar suplimentar pentru persoanele cu venituri mici. Cine sunt pensionarii care vor primi bani în plus în luna decembrie – vedeți în articol!

În câteva orașe din țară, autoritățile locale au hotărât să acorde tichete sociale sau bonusuri financiare pensionarilor cu venituri modeste. Mai mult, pensionarii care încasează până la 2.574 de lei vor primi 400 de lei în plus, în luna decembrie, oferit de Guvern.

Pensionarii care vor primi bani în plus la pensie în luna decembrie

De exemplu, în Botoșani, seniorii cu pensii de cel mult 1.307 lei vor beneficia de tichete sociale. Pentru a putea primi acest sprijin financiar, aceștia trebuie să depună cereri începând cu 17 noiembrie. Aceste tichete sociale vor putea fi folosite pentru achiziționarea de alimente, haine, medicamente, produse de igienă sau diferite servicii de strictă necesitate.

Mai mult, primăria din comuna Corbu va acorda pensionarilor cu venituri de până la 1.450 de lei tichete sociale în valoare de 150 de lei. Cererile se depun până pe data de 28 noiembrie, iar tichetele vor fi oferite pensionarilor, în perioada 15-19 decembrie.

În Alexandria, familiile sau persoanele singure cu un venit maxim de 1.281 lei pe membru vor beneicia de tichete sociale de 100 de lei. Aceste cereri se depun între 3 și 21 noiembrie 2025 la Direcția de Asistență Socială.

În Slatina, pensionarii care primesc pensii de până la 1.400 de lei, dar și persoanele cu handicap vor primi tichete de 150 de lei pentru a-și putea achiziționa alimente, medicamente sau îmbrăcăminte. De asemenea, la Năvodari, seniorii cu venituri mici vor primi între 75 și 125 de lei de la primărie. Tichetele vor fi trimise prin poștă, între 15 și 19 decembrie.

