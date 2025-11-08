Acasă » Știri » Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar

Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 15:17
Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar

Noua formulă a pensiilor din 2024! Cum se calculează, cât valorează punctele și de ce vechimea poate ridica veniturile cu sute de lei pe lună.

Deși formula este mai transparentă ca în trecut, trebuie luat în calcul că VPR-ul poate fi modificat în timp, în funcție de deciziile guvernamentale și de evoluția economică. O creștere a valorii punctului de referință ar duce automat la pensii mai mari, în timp ce o stagnare ar menține sumele actuale.

Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România

Reforma pensiilor intrată în vigoare în toamna anului 2024 a adus o schimbare majoră în modul de calcul al veniturilor din sistemul public. După ani de ajustări și formule complicate, noul mecanism a fost simplificat astfel încât oricine să își poată estima singur pensia: pensie = numărul total de puncte × Valoarea Punctului de Referință (VPR). Începând cu 1 septembrie 2024, VPR-ul a fost stabilit la 81 de lei, iar orice modificare viitoare a acestei valori va influența direct cuantumul pensiei tuturor beneficiarilor.

Practic, sistemul se bazează pe acumularea de puncte pe parcursul carierei, fiecare an de muncă adăugând o contribuție proporțională cu venitul realizat în raport cu salariul mediu pe economie. Dacă, într-un an, un salariat a câștigat exact media națională, obține 1 punct. Dacă a avut un venit de 80% din medie, va primi 0,8 puncte, iar un venit de 120% îi va aduce 1,2 puncte. Aceste puncte contributive se adună an de an, formând baza pensiei finale.

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Pe lângă partea contributivă, legea prevede și puncte de stabilitate, menite să recompenseze vechimea mare în muncă. Bonusurile sunt clare: pentru anii de muncă între 25 și 30 se acordă 0,50 puncte/an, între 30 și 35 de ani – 0,75 puncte/an, iar pentru tot ce depășește 35 de ani – 1 punct/an. Aceste puncte se adaugă la totalul contributiv, fiind o recunoaștere a fidelității și a efortului susținut pe termen lung, indiferent de nivelul salariului.

Exemplele arată concret cât poate cântări vechimea. O persoană care a lucrat 35 de ani cu un salariu mediu pe economie va acumula aproximativ 35 de puncte contributive. La acestea se adaugă 6,25 puncte de stabilitate (0,5 pentru intervalul 25–30 și 0,75 pentru 30–35), rezultând 41,25 puncte în total. Înmulțind cu VPR-ul actual, pensia estimată ajunge la aproximativ 3.341 de lei.

Dacă aceeași persoană își continuă activitatea până la 40 de ani de vechime, mai primește 5 puncte suplimentare de stabilitate (câte unul pentru fiecare an după 35). Totalul ajunge la 51,25 puncte, echivalentul unei pensii de circa 4.151 de lei. În oglindă, cine a lucrat 35 de ani, dar cu venituri de 90% din media națională, ar avea 31,5 puncte contributive și, cu bonusul de stabilitate inclus, 37,75 puncte în total, adică o pensie estimată de aproximativ 3.058 de lei.

Pentru a avea o imagine mai exactă asupra obiectivelor, se pot folosi praguri orientative. De exemplu, pentru o pensie lunară de 3.000 de lei, sunt necesare în jur de 38 de puncte (3.000 ÷ 81 ≈ 37,03). Pentru 4.000 de lei, totalul urcă la aproximativ 50 de puncte (4.000 ÷ 81 ≈ 49,38). Aceste calcule nu includ perioade asimilate sau bonusurile de stabilitate, care pot reduce necesarul de puncte contributive.

Când vor intra pensiile în noiembrie 2025! Programul complet al Poștei Române + bănci

Cum strângi 1 milion de lei la pensie. Ce salariu trebuie să ai

Tags:
Iți recomandăm
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Știri
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste…
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Știri
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de lege
Mediafax
Noua abatere pentru care medicii vor fi SANCȚIONAȚI disciplinar. Ce prevede proiectul de...
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de...
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din...
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de polițiști!
Mediafax
Senator prins la volan fără permis în Zalău. Paul Pintea A FUGIT de...
Parteneri
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine,...
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Click.ro
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor...
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Digi 24
A comis-o din nou! Senatorul cu CV fals, ținta Poliției!
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
go4it.ro
Aici începe următoarea generație de monitoare pentru PC
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Go4Games
Olimpiada jocurilor video a fost anulată!
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Gandul.ro
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, ...
Am găsit „animalul spiritual” al fiecărei vedete. Și culmea li se potrivește PERFECT! Bisoi, veverița hiperactivă sau Bianca, leopardul roz cu paiete | EXCLUSIV
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani ...
Andreea Esca a spus care este defectul pe care a fost nevoită să îl ascundă în cei peste 30 de ani de carieră: „Dacă te uiți din profil…”
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Horoscop 9 noiembrie 2025. Zodia care va avea probleme în familie
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută ...
Cine e Cătălina Jacob, frumoasa româncă ce ne va reprezenta la Miss Universe 2025? A fost crescută în Italia
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele ...
Tatăl lui Daniel Onoriu a murit pe patul de spital! Fostul pilot de raliuri îl plânge din spatele gratiilor
Singurele zodii pentru care se deschid cerurile în final de 2025! Viețile lor capătă o turnură interesantă
Singurele zodii pentru care se deschid cerurile în final de 2025! Viețile lor capătă o turnură interesantă
Vezi toate știrile
×