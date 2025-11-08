Câți ani trebuie să muncești, ca să ai o pensie de 4000 lei în România? Salariul de care ai nevoie lunar

Noua formulă a pensiilor din 2024! Cum se calculează, cât valorează punctele și de ce vechimea poate ridica veniturile cu sute de lei pe lună.

Deși formula este mai transparentă ca în trecut, trebuie luat în calcul că VPR-ul poate fi modificat în timp, în funcție de deciziile guvernamentale și de evoluția economică. O creștere a valorii punctului de referință ar duce automat la pensii mai mari, în timp ce o stagnare ar menține sumele actuale.

Reforma pensiilor intrată în vigoare în toamna anului 2024 a adus o schimbare majoră în modul de calcul al veniturilor din sistemul public. După ani de ajustări și formule complicate, noul mecanism a fost simplificat astfel încât oricine să își poată estima singur pensia: pensie = numărul total de puncte × Valoarea Punctului de Referință (VPR). Începând cu 1 septembrie 2024, VPR-ul a fost stabilit la 81 de lei, iar orice modificare viitoare a acestei valori va influența direct cuantumul pensiei tuturor beneficiarilor.

Practic, sistemul se bazează pe acumularea de puncte pe parcursul carierei, fiecare an de muncă adăugând o contribuție proporțională cu venitul realizat în raport cu salariul mediu pe economie. Dacă, într-un an, un salariat a câștigat exact media națională, obține 1 punct. Dacă a avut un venit de 80% din medie, va primi 0,8 puncte, iar un venit de 120% îi va aduce 1,2 puncte. Aceste puncte contributive se adună an de an, formând baza pensiei finale.

Pe lângă partea contributivă, legea prevede și puncte de stabilitate, menite să recompenseze vechimea mare în muncă. Bonusurile sunt clare: pentru anii de muncă între 25 și 30 se acordă 0,50 puncte/an, între 30 și 35 de ani – 0,75 puncte/an, iar pentru tot ce depășește 35 de ani – 1 punct/an. Aceste puncte se adaugă la totalul contributiv, fiind o recunoaștere a fidelității și a efortului susținut pe termen lung, indiferent de nivelul salariului.

Exemplele arată concret cât poate cântări vechimea. O persoană care a lucrat 35 de ani cu un salariu mediu pe economie va acumula aproximativ 35 de puncte contributive. La acestea se adaugă 6,25 puncte de stabilitate (0,5 pentru intervalul 25–30 și 0,75 pentru 30–35), rezultând 41,25 puncte în total. Înmulțind cu VPR-ul actual, pensia estimată ajunge la aproximativ 3.341 de lei.

Dacă aceeași persoană își continuă activitatea până la 40 de ani de vechime, mai primește 5 puncte suplimentare de stabilitate (câte unul pentru fiecare an după 35). Totalul ajunge la 51,25 puncte, echivalentul unei pensii de circa 4.151 de lei. În oglindă, cine a lucrat 35 de ani, dar cu venituri de 90% din media națională, ar avea 31,5 puncte contributive și, cu bonusul de stabilitate inclus, 37,75 puncte în total, adică o pensie estimată de aproximativ 3.058 de lei.

Pentru a avea o imagine mai exactă asupra obiectivelor, se pot folosi praguri orientative. De exemplu, pentru o pensie lunară de 3.000 de lei, sunt necesare în jur de 38 de puncte (3.000 ÷ 81 ≈ 37,03). Pentru 4.000 de lei, totalul urcă la aproximativ 50 de puncte (4.000 ÷ 81 ≈ 49,38). Aceste calcule nu includ perioade asimilate sau bonusurile de stabilitate, care pot reduce necesarul de puncte contributive.

