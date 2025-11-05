Acasă » Știri » Pensionarii care vor lua 3.000 de lei în plus la pensie în luna noiembrie 2025. Care este motivul

Pensionarii care vor lua 3.000 de lei în plus la pensie în luna noiembrie 2025. Care este motivul

De: Mirela Loșniță 05/11/2025 | 22:00

Seniorii din România primesc, în sfârșit, o veste pe care o așteptau de mai mult timp. După luni întregi de așteptare, o parte dintre românii care au depus documentele necesare pentru mica recalculare a pensiilor urmează să primească banii care li se cuvin.

Oamenii au adus adeverințele doveditoare pentru mica recalculare, iar cei care au trecut la pensia pentru limita de vârstă așteaptă și ei să primească banii, chiar dacă și acolo au fost întârzieri uriașe. Reprezentanții caselor de pensii s-au mobilizat în ultima perioadă pentru a recupera aceste întârzieri, iar o parte dintre români vor primi banii pe care îi merită.

Pensionarii care vor lua 3.000 de lei în plus la pensie în luna noiembrie 2025

Așadar, în această lună, o bună parte dintre românii îndreptățiți vor primi banii proveniți din recalculare. Deși majoritatea românilor vor primi veniturile suplimentare din mica recalculare, vor fi și pensionari care vor primi deciziile abia în lunile viitoare, cu toate că aceștia trebuiau să le primească din luna martie.

Pe lângă sumele primite din mica recalculare, urmează să fie virați și banii pentru pensionarii care au trecut la pensia pentru limită de vârstă. Și aceștia au întâmpinat întârzieri semnificative, însă începând cu luna noiembrie vor veni plățile retroactive.

Pe lângă veniturile majorate din luna noiembrie, românii o să primească și un bonus, deși aceste sume reprezintă banii pe care oamenii îi meritau și pe care trebuiau să îi primească încă de lunile trecute. În unele cazuri, beneficiarii vor primi până la 3.000 de lei din urmă sau chiar mai mult, dacă vorbim despre românii care primesc acești bani pentru limita de vârstă.

Așadar, luna noiembrie vine cu vești bune pentru pensionarii din întreaga țară. După luni de așteptare, aceștia pot în sfârșit să își primească veniturile majorate și plățile restante. Deși acest proces nu este încă finalizat pentru toți seniorii, autoritățile promit că, în cel mai scurt timp, toți beneficiarii își vor primi drepturile.

