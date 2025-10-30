Ce pensie primești dacă ai 30, 35 sau 40 de ani vechime. Formula de calcul în funcție de salariul brut

Românii pot afla orientativ ce pensie ar putea încasa în momentul retragerii din activitate, pe baza formulei oficiale de calcul publicate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Estimările pentru anul 2025 se raportează la câștigul salarial mediu brut de 8.620 de lei, valoare utilizată la fundamentarea bugetului de stat pentru anul viitor. Deși cifrele nu sunt definitive și pot varia în funcție de numeroși factori, ele oferă o imagine generală asupra nivelului pensiilor în funcție de salariul brut și de vechimea în muncă.

Ce pensie primești dacă ai 30, 35 sau 40 vechime

Formula de calcul a pensiei rămâne una standardizată:

Pensie = Numărul total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR).

Punctajul anual al fiecărui angajat se stabilește raportând salariul brut lunar la câștigul salarial mediu brut, în acest caz, 8.620 de lei. Numărul total de puncte se obține prin înmulțirea punctajului anual cu numărul de ani lucrați, la care se adaugă punctele de stabilitate acordate pentru vechimea mai mare de 25 de ani.

Sistemul de stabilitate recompensează continuitatea în muncă: pentru anii 26–30 se adaugă câte 0,5 puncte pe an, pentru 31–35 de ani se adaugă 0,75 puncte pe an, iar pentru vechimea peste 35 de ani se adaugă un punct suplimentar pentru fiecare an lucrat. În 2025, valoarea punctului de referință (VPR) va fi de 91 de lei, în urma unei creșteri de 12,1% față de anul precedent.

Pe baza acestei formule, pot fi realizate simulări simple care arată cum se transformă salariul brut lunar în valoarea pensiei. De exemplu, un angajat cu un salariu brut de 4.000 de lei și o vechime de 35 de ani ar acumula un punctaj mediu de aproximativ 0,46 puncte pe an (4.000 ÷ 8.620). În 35 de ani, acesta ar strânge 16,1 puncte la care se adaugă 3,75 puncte de stabilitate (pentru perioada 31–35 de ani). Totalul de circa 19,85 puncte, înmulțit cu valoarea punctului de referință de 91 de lei, ar duce la o pensie estimativă de aproximativ 1.800–2.000 de lei lunar.

În cazul unui salariat cu un venit brut de 8.000 de lei și o vechime de 40 de ani, punctajul anual ar fi de 0,93. În patru decenii, acesta ar acumula 37,2 puncte, la care se adaugă 17,5 puncte de stabilitate pentru anii dincolo de pragul de 25 de ani. Rezultatul total, de aproape 54,7 puncte, înmulțit cu 91 de lei, duce la o pensie de aproximativ 4.970 de lei.

Pentru veniturile mari, diferențele devin semnificative. Un angajat cu 12.000 de lei brut și o vechime de 40 de ani ar acumula un punctaj anual de 1,39. După 40 de ani de muncă, totalul ar fi de peste 55,6 puncte, la care se adaugă punctele de stabilitate, aproximativ 17,5, rezultând un total de peste 73 de puncte. Astfel, pensia lunară estimată ar depăși 6.600 de lei, în condițiile actuale ale formulei de calcul.

