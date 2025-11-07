Acasă » Știri » Ce se întâmplă cu facturile la gaz și curent în această iarnă. Ministrul Energiei a făcut anunțul

Ce se întâmplă cu facturile la gaz și curent în această iarnă. Ministrul Energiei a făcut anunțul

De: Irina Rasoveanu 07/11/2025 | 23:15

Anunț important pentru români! Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat ce se întâmplă cu facturile la gaze și curent în această iarnă, după ce oamenii s-au plâns că au plătit sume extrem de mari. Mai mult decât atât, el a dezvăluit și planul pe care îl are pentru 2027 astfel încât să cetățenii țării noastre să scoată mai puțini bani din buzunar. Află, în articol, toate detaliile!

Bogdan Ivan s-a arătat foarte deranjat de faptul că românii plătesc foarte mulți bani la curent. Ministrul Energiei i-a asigurat pe români că face ordine în sistemul energetic și că lucrează pentru a găsi soluțiile potrivite.

„În momentul de față se face ordine în sistemul energetic, prima dată după foarte mulți ani în care unii s-au comportat ca în vestul sălbatic. Înțeleg noțiuni de piață, înțeleg noțiuni de concurențialitate, dar nu poți să te comporți ca și cum ai fi într-o țară fără reguli, în care unii fac averi de pe spatele buzunarului românilor de rând, a bunicii care are o pensie de până în 2.000 de lei, care, săraca, de multe ori poate trebuie să aleagă între a-și plăti factura, a-și cumpăra medicamente sau a-și cumpăra mâncare. Așa că aceasta este lupta, astea sunt soluțiile, lucrăm la ele, pentru ca România să nu mai fie țara în care se plătesc cele mai scumpe facturi din toată Uniunea Europeană”, a declarat ministrul Energiei.

Ce se întâmplă cu facturile la gaz și curent în această iarnă

Bogdan Ivan le-a promis românilor că prețul gazelor va rămâne plafonat până la 31 martie 2026. Mai mult decât atât, el a transmis că va face tot posibilul ca facturile să nu mai crească nici după această dată.

De asemenea, ministrul Energiei a explicat ce soluții a găsit pentru ca românii să scoată din buzunar mult mai puțini bani pentru curent și gaze. Proiectul vizează două măsuri importante și ar trebui să înceapă din 2027.

„Cu această lege ne apucăm să reconstruim hidrocentrale. Asta este foarte important să știe oamenii, unu, și doi, facem centrale pe gaz. Din 2027, România va deveni cel mai mare producător de gaze naturale din toată Uniunea Europeană. Săpăm, avem deja 10 sonde în Marea Neagră. Compania cu capital de stat RomGaz are 50% în acest proiect extrem de mare și produce gaz pentru industria din România la un preț foarte bun și pentru consumatorul casnic.

Și oamenii vreau să știe foarte clar că, în această iarnă, nu va crește prețul gazelor până la 31 martie și mă voi asigura că și după această dată, deși nu mai putem să continuăm cu plafonarea prețului, prin condiții corecte, vom păstra la același nivel prețul pentru consumatorii casnici din țara noastră, pentru a nu pune povară și mai mare pe buzunarul lor”, a mai spus Bogdan Ivan.

