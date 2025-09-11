Electrocasnicele care îți cresc factura la energie fără să-ți dai seama! Ce trebuie să scoți imediat din priză

Tot mai mulți români se confruntă cu facturi uriașe la energie electrică, iar specialiștii atrag atenția că nu doar aparatele mari contribuie la aceste costuri, ci și electrocasnicele aparent „inofensive”. Dispozitivele pe care le lăsăm frecvent în priză, chiar și atunci când nu sunt folosite, pot genera un consum ascuns care, pe termen lung, se reflectă serios în cheltuieli.

În ultima perioadă, facturile la energie electrică au crescut considerabil pentru majoritatea românilor, iar aceștia au devenit mult mai atenți la modul în care își folosesc aparatele electrice, încercând să reducă pe cât posibil consumul.Totuși, puțini știu că unele electrocasnice continuă să tragă curent chiar și atunci când nu sunt folosite sau pe timpul nopții, contribuind astfel la creșterea facturilor fără ca proprietarii să își dea seama.

Electrocasnicele care consumă curent chiar și în timpul nopții

Printre aceste electrocasnice se numără cuptorul cu microunde, încărcătoarele lăsate în priză și routerul Wi-Fi, dispozitive care, chiar și atunci când nu sunt folosite activ, continuă să consume energie.

De exemplu, cuptorul cu microunde consumă curent chiar și atunci când nu este în funcțiune, prin simpla menținere a ceasului digital aprins. Acest lucru înseamnă aproximativ 38,4 W pe zi, ceea ce se traduce prin peste 1 kWh pe lună fiind o valoare care poate părea mică, dar care pe termen lung influențează semnificativ factura. La rândul său, routerul Wi-Fi, lăsat în priză permanent, consumă între 5 și 10 W pe oră, ceea ce devine important când calculăm utilizarea pe tot parcursul anului.

În aceeași categorie intră și încărcătoarele de telefon sau alte dispozitive electronice, pe care majoritatea oamenilor le lasă constant conectate la priză. Chiar dacă nu par mari consumatoare de energie, folosite în exces și lăsate neîntrerupt, acestea pot contribui la creșterea costurilor lunare. Specialiștii recomandă ca aceste aparate să fie scoase din priză atunci când nu sunt utilizate, pentru a evita pierderile de energie și pentru a reduce cheltuielile.

