Atenție, români! Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?

Tot mai mulți români își pun speranțele în Pilonul 2 de pensii, mai ales pe măsură ce se apropie de vârsta de pensionare. Însă specialiștii atrag atenția că realitatea ar putea fi mult diferită față de așteptări. Cei care speră că vor avea un trai lipsit de griji cu banii din acest fond ar putea fi dezamăgiți. Câți bani vei încasa, de fapt, peste un deceniu?

Pilonul 2 este componenta privată, dar obligatorie a sistemului public de pensii. Mai exact, o parte din contribuțiile lunare plătite de angajați este redirecționată automat către un cont individual de pensie, administrat de fonduri private. Teoretic, banii sunt investiți și ar trebui să aducă un plus financiar la pensionare. Dar este acel „plus” cu adevărat semnificativ?

Câți bani veți încasa din Pilonul 2 peste 10 ani?

Analistul economic Adrian Negrescu trage un semnal de alarmă. Românii care se pregătesc să iasă la pensie în următorii 10 ani nu ar trebui să-și facă prea multe iluzii în privința Pilonului 2. Potrivit estimărilor sale, suma medie pe care o va primi un pensionar din acest fond este de aproximativ 6.000 de euro, și asta înainte de aplicarea taxelor.

„Nu vorbim de sume mari sau impresionante, ci de o sumă care, pentru mulți, va acoperi doar câteva luni de cheltuieli”, a explicat specialistul.

Mai mult, acesta avertizează că românii ar trebui să ia în calcul alternative dacă își doresc o bătrânețe liniștită din punct de vedere financiar.

„Cu alte cuvinte, dacă vă doriți o bătrânețe fără griji financiare, trebuie să începeți să economisiți încă de acum, fie prin Pilonul 3, fie prin orice altă formă de investiție care să vă asigure un venit decent după 65 de ani”, a mai transmis el.

Expertul critică și faptul că statul a intervenit asupra legislației Pilonului 2 într-un moment economic deja tensionat.

„Să vii cu o astfel de măsură într-o perioadă deja tensionată, marcată de creșteri de taxe, impozite și TVA, este o greșeală strategică. O astfel de lege trebuia făcută nu acum, nu acum doi ani, ci cu cel puțin 15 ani în urmă, pentru a preveni problemele actuale legate de plata pensiilor”, a mai declarat Adrian Negrescu, potrivit WOWbiz.ro.

În prezent, fondurile Pilonului 2 însumează circa 37 de miliarde de euro, dar această sumă, spune specialistul, este sub nivelul necesar.

„Nu ar rezolva problema deficitului bugetar, ci ar servi doar, cel mult, la amânarea unor noi emisiuni de titluri de stat, pe care statul se bazează pentru plata pensiilor și salariilor”, punctează el.

De reținut este și faptul că Pilonul 2 nu este un cont de economii obișnuit. Banii nu pot fi retrași oricând, iar singura variantă viabilă este ca aceștia să fie lăsați în fond cât mai mult timp, pentru a beneficia de randamente.

