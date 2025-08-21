Acasă » Știri » Când aduc poștașii pensiile în septembrie 2025. Unii dintre români vor primi bani mai puțini

Pensionarii cu venituri mai mari de 3.000 de lei au observat, din luna august, o reducere a pensiilor, ca urmare a aplicării contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). Aceasta este doar prima etapă a măsurii, care va continua și în perioada următoare. În ce dată se vor trimite pensiile în septembrie!

Și în septembrie, pensiile vor fi diminuate prin aceeași reținere de 10% din valoarea totală a indemnizației. În privința plăților, însă, nu sunt așteptate modificări. Pensiile vor fi acordate conform calendarului obișnuit, iar Casa de Pensii a asigurat că nu vor apărea întârzieri.

Beneficiarii au posibilitatea de a alege modalitatea de primire a banilor: prin intermediul Poștei Române sau prin transfer bancar. Pensionarii care optează pentru livrarea prin poștaș își vor primi pensia între 1 și 15 ale lunii, în timp ce cei care au ales viramentul bancar vor avea banii disponibili în conturi în data de 11 a fiecărei luni.

Modificări la pensie privată

Proiectul de lege recent propus introduce modificări semnificative pentru cei peste 8,3 milioane de români cu pensii obligatorii administrate privat (Pilon II) și aproape un milion cu pensii private facultative (Pilon III). După obținerea deciziei de pensionare, beneficiarii vor putea încasa maxim 25% din bani, restul fiind plătit lunar, fie pe o perioadă de până la 10 ani, fie pe durata întregii vieți.

Autoritățile au menționat și o excepție care se aplică pentru cei care au în cont o sumă mai mică decât „de 12 ori valoarea indemnizației sociale pentru pensionarii din sistemul public” (echivalentul a aproximativ 15.372 lei la finalul anului trecut). Ei vor putea retrage toți banii fie integral, fie eșalonat pe cel mult 12 luni. Tot mai multe persoane sunt nemulțumite, astfel că oficialii nu au aprobat încă legea și urmează noi discuții în perioada următoare.

