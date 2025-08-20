Ce pensie vor primi românii care nu au muncit nicio zi în viața lor? Cum poate fi acordată în România

Există români care nu au muncit nicio zi, dar vor beneficia de indemnizație socială pentru pensionari. Cât este pensia socială minimă garantată și care sunt condițiile pentru ca aceștia să o poată primi? Află în rândurile de mai jos!

Românii care nu au lucrat niciodată pot avea parte de o indemnizație socială pentru pensionari. Aceasta este o pensie socială minimă garantată și are scopul de a le asigura beneficiarilor un trai decent.

Ce pensie vor primi românii care nu au muncit nicio zi

Un cetățean care nu are venituri din muncă sau care a avut doar job-uri ocazionale, fără să realizeze un stagiu complet de cotizare, poate beneficia de această pensie. Plafonul pentru acordarea indemnizație a fost stabilit la suma de 1.281 de lei. Astfel, orice pensionare care are un venit lunar sub această sumă poate beneficia de acest ajutor, indiferent dacă a contribuit sau nu la sistemul public de pensii.

Trebuie să precizăm faptul că această indemnizație nu este același lucru cu o pensie contributivă, ea fiind un ajutor social oferit de stat pentru a reduce riscul de sărăcie în rândul vârstnicilor.

Ca să beneficieze de această indemnizație, pensionarii trebuie să depună o cerere la Casa Națională de Pensii Public sau la Casa Teritorială de Pensii din județul de domiciliu.

Categoria de români care riscă să nu mai primească pensia

O parte dintre români se află în pericol să rămână fără pensie în următoarea perioadă. Casa Națională de Pensii a transmis un anunț care îi vizează direct. Este vorba despre persoanele care primesc pensie de urmaș. O parte dintre acestea ar putea să nu mai încaseze niciun leu dacă nu își actualizează actele. Termenul pentru a face acest lucru este strict, iar nerespectarea lui duce automat la suspendarea plăților (Vezi AICI mai mult).

