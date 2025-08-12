Pensionarii care au 3.000 de lei pe lună, dar vor fi scuțiti de CASS

Vești bune vin pentru o parte dintre pensionarii din România, în plin val de schimbări fiscale. Chiar dacă, începând cu 1 august, cei care primesc lunar peste 3.000 de lei ar urma să achite, pe lângă impozitul pe venit, și o contribuție de asigurări de sănătate (CASS) calculată la suma care depășește acest prag, nu toți vor fi nevoiți să scoată bani în plus din buzunar. Există categorii întregi de beneficiari care vor fi complet scutiți de această obligație. Despre cine este vorba?

Guvernul a anunțat oficial că noua măsură face parte dintr-un pachet mai amplu de modificări fiscale. Alături de majorarea TVA pentru anumite bunuri și servicii, executivul introduce și reguli noi privind contribuțiile de sănătate pentru pensionarii cu venituri peste medie.

Pensionarii scutiți de plata CASS, chiar dacă au mai mult de 3.000 de lei pe lună

Conform noilor reglementări, pensionarii care au pensii de peste 3.000 de lei vor plăti CASS în valoare de 10%, dar nu la întreaga sumă, ci doar la partea care depășește pragul stabilit. De exemplu, un pensionar care primește 4.000 de lei lunar va achita contribuția doar pentru diferența de 1.000 de lei, ceea ce se traduce printr-un cost suplimentar de 100 de lei în fiecare lună.

Măsura are ca scop creșterea veniturilor la bugetul asigurărilor de sănătate și se înscrie în strategia guvernului de a extinde baza de contribuții. Totuși, pentru anumite categorii, autoritățile au decis să mențină scutirea, indiferent de valoarea pensiei, pentru a proteja persoanele vulnerabile.

Printre cei care nu vor plăti noua contribuție se numără pensionarii cu dizabilități, fără a conta tipul sau gradul acestora. Ei sunt exceptați integral de la CASS, chiar dacă veniturile lor depășesc pragul de 3.000 de lei. De asemenea, bolnavii de cancer care urmează tratamente în cadrul programelor naționale de sănătate sunt protejați de această măsură, scutirea aplicându-se pe întreaga durată a tratamentului sau până la remisia bolii.

O altă categorie vizată de excepție este cea a bolnavilor neasigurați, dar incluși în programe naționale precum cele dedicate diabetului sau bolilor cardiovasculare. Aceștia vor continua să beneficieze de tratamente și servicii medicale fără plata contribuțiilor suplimentare, chiar dacă încasează pensii mai mari de 3.000 de lei.

Guvernul susține că măsura este necesară pentru echilibrarea bugetului și susținerea sistemului medical, însă, în același timp, vrea să evite ca persoanele aflate deja în situații dificile să fie împovărate cu taxe suplimentare.

