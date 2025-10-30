Câți bani a câștigat Robert din București, ca șofer BOLT, într-o săptămână întreagă. A lucrat 50 de ore, în total

Robert, un șofer din București care colaborează cu platforma Bolt, a decis să vadă cât de profitabil poate fi acest job dacă îl tratează ca pe o activitate full-time. În perioada 13-19 octombrie, acesta a lucrat timp de 50 de ore și a beneficiat de o sumă considerabilă. Câți bani a câștigat Robert din București, ca șofer Bolt, într-o săptămână întreagă vedeți în rândurile de mai jos!

Aplicațiile Uber și Bolt au devenit din ce în ce mai utilizate, iar numărul șoferilor este și el în creștere. În timp ce unii oameni aleg această activitate pentru un venit suplimentar, alții aleg să practice exclusiv ridesharing. Astfel, veniturile lunare diferă în funcție de numărul de ore petrecut în trafic.

Câți bani a câștigat Robert din București, ca șofer BOLT, într-o săptămână întreagă

La sfârșitul săptămânii, Robert a adunat toate veniturile din aplicație, iar rezultatul a fost surprinzător. În această perioadă el a obținut un venit brut de 6.236 de lei, sumă care include toate cursele efectuate. Din această sumă, acesta a scăzut cheltuielile de 1.426,2 lei, ceea ce reprezintă combustibilul, dar și costul de întreținere al mașinii.

Robert a rămas cu un câștig net de aproximativ 4.810 lei. O sumă destul de mare pentru o săptămână de muncă intensă, care ar însemna aproape 20.000 de lei pe lună, dacă ar reuși să muncească în același ritm.

Companiile de ridesharing au venit cu o variantă de angajare bună pentru mulți români. Cerințele jobului nu sunt deloc mari, iar plata este pe măsură. Chiar dacă puțini știu acest detaliu, șoferii care obțin aprobarea pentru a face ridesharing pot să lucreze, în paralel, atât la Uber, cât și la Bolt. În funcție de tariful dinamic al celor două aplicații, șoferii se pot orienta unde vor să muncească în ziua respectivă, jobul fiind extrem de flexibil.

În cazul în care te întrebai câți bani fac lunar angajații de la Bolt, ei bine trebuie să știi că este vorba despre o sumă care variază în funcție de numărul de ore lucrate, de scorul de performanță, dar și de vechime. Mulți ajung să opteze pentru un asemenea job, deoarece este destul de flexibil și nu necesită o muncă fizică prea mare. Există și persoane care s-au apucat de Bolt în momentul în care au dorit un loc de muncă part-time, pentru a putea beneficia de un venit lunar în plus.

