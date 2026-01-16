Acasă » Știri » Se schimbă legea energiei. Doar Hidroelectrica se află în această situație

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 10:30
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie, va fi ajutat de un proiect de modificare al legii pus în dezbatere publică de Ministerul Energiei, de care și alte companii vor putea beneficia pe viitor. Toate detaliile în articol.

Legea energiei spune:

„În vederea menținerii unei lichidități adecvate a pieței de electricitate, producătorii au obligația să tranzacționeze cel puțin 50% din producția anuală de energie electrică prin contracte pe piețele de energie electrică, pe alte piețe decât PZU (piața pentru ziua următoare) , PI (piața intrazilnică) și PE (piața de echilibrare)”.

Însă, Hidroelectrica, cu peste un milion de clienți casnici în portofoliu, nu mai are suficientă energie disponibilă pentru a respecta volumele cerute de lege.

Prim urmare, Guvernul a modificat legea energiei. Un draft publicat de Ministerul Energiei în dezbatere publică arată că:

“În cazul producătorilor de energie electrică, care au și calitatea de furnizor de energie electrică, condiția tranzacționării a cel puțin 50% din producția anuală de energie electrică prin contracte pe piețele de energie electrică, altele decât PZU, PI și PE, se consideră a fi îndeplinită și prin contractele de furnizare încheiate cu clienții casnici, în măsura în care energia pentru aceste contracte este transferată din producție proprie”.

Această schimbare vine ca un sprijin pentru Hidroelectrica, asta pentru că procentul de 50% va urma să se aplice și în cazul cantităților din producția proprie livrată propriilor clienți din furnizare, după ce legea va vi aprobată.

Momentan, doar Hidrolectrica se află în această situație, dar și alți producători care sunt și furnizori ar putea beneficia de ea pe viitor.

