De ce nu trebuie să te încălzești cu aerul condiționat. Ce se întâmplă în camera în care îl folosești

De: Simona Tudorache 15/01/2026 | 14:44
Încălzirea cu un aparat de aer condiționat este adesea văzută ca o modalitate modernă și eficientă de a menține casa caldă. Cu toate acestea, există și câteva dezavantaje neașteptate de care nu suntem conștienți. În acest articol, evidențiem câteva dintre aceste aspecte negative, asta pentru a vă ajuta să faceți o alegere în cunoștință de cauză.

Deși aparatele de aer condiționat pot încălzi aerul, de obicei o fac mai puțin uniform decât alte sisteme de încălzire. Acest lucru poate duce la apariția unor zone reci în cameră și la un disconfort general, mai ales în zilele extrem de reci.

Aparatele sunt concepute în principal pentru răcire și nu pentru încălzire. Se pot uza rapid dacă sunt utilizate continuu pentru încălzire, ceea ce duce în cele din urmă la costuri mai mari de întreținere și înlocuire.

Procesul de încălzire al unui aparat de aer condiționat poate face ca aerul din locuință să fie foarte uscat, iar asta duce la probleme respiratorii și iritații ale pielii. În unele cazuri, acest lucru poate provoca electricitate statică, care este potențial periculoasă și enervantă.

Aparatele de aer condiționat pot să distribuie praf și bacterii atunci când sunt folosite pentru încălzire

Aparatele de aer condiționat, dacă sunt ineficiente, consumă multă energie și contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră. Acestea pot avea un impact negativ asupra mediului, un aspect de care trebuie să ținem cont.

Aparatele de aer condiționat nu pot încălzi eficient spațiile mari, mai ales când este foarte frig afară. De aceea, aveți nevoie în continuare de surse suplimentare de încălzire. Eficiența scade semnificativ dacă locuința are probleme de izolare, ferestre vechi sau pierderi de căldură. Ba mai mult, acumulează praf și microorganisme (bacterii, mucegai), ce pot fi răspândite în cameră dacă aparatul nu este curățat regulat (minim anual).

Comparativ cu alte opțiuni de încălzire mai silențioase, un aparat de aer condiționat poate produce un zgomot relativ puternic în timpul încălzirii, ceea ce poate distrage atenția și poate deranja.

Deși încălzirea cu un aparat de aer condiționat poate avea avantajele sale, există și dezavantaje semnificative pe care ar trebui să le luați în considerare. De la costuri mai mari, la probleme de confort.

Citește și: Amendă de 100.000 de lei pentru toți românii care încalcă legea când renovează apartamentul

Citește și: Pe câte grade trebuie să lași aerul condiționat în cameră, de fapt? Trucul care te ajută să micșorezi factura la curent

