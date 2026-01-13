Prețul real al energiei termice. De ce factura este mai mare decât consumul

Scumpirile din ultima vreme îi stresează tot mai tare pe români, aceștia făcând orice pentru a reuși să mai scadă puțin din facturile lunare. Printre cele mai costisitoare se numără cele la energie electrică și gaze, iar suma pe care o plătim lunar pentru acestea nu reflectă întotdeauna doar consumul din priză sau de la aragaz. De ce este factura mai mare decât consumul? Toate detaliile în articol.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, doar o parte din banii plătiți de oameni reprezint energia propriu-zisă, restul ducându-se de fapt către transportul și distribuția ei, taxe și contribuțiile statului, dar și către profitul furnizorului.

Prețul real al energiei termice

Mai exact, mai puțin de jumătate din suma pe care o plătim reprezintă consumul real. În cazul energiei electrice, prețul reflectă producția electricității, indiferent de sursa ei: hidrocentrale, centrale nucleare, parcuri eoliene sau solare, dar și costurile energiei.

Când vine vorba de gaze naturale, costul energiei este format din prețul gazelor din producția internă și a celor din import, dar și cheltuielile de înmagazinare care sunt esențiale pentru acoperirea cererii mari din timpul iernii.

Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE, arată că aceste costuri pot ajunge să dubleze valoarea strictă a consumului în unele orașe.

Cum reduci rapid consumul centralei termice

Specialiștii atrag atenția că eficiența energetică poate fi îmbunătățită semnificativ prin câteva măsuri simple, aplicabile în orice locuință.

Un prim aspect esențial este întreținerea periodică a centralei termice. Verificarea anuală și curățarea componentelor contribuie la funcționarea optimă a echipamentului și la reducerea consumului de energie. Experții subliniază că o centrală neîntreținută poate consuma mai mult și poate produce mai puțină căldură, ceea ce duce la costuri suplimentare (VEZI AICI MAI MULT).

CITEȘTE ȘI:

Hidroelectrica a făcut anunțul. Ce se va întâmpla cu prețul energiei electrice pentru casnici, în ianuarie 2026

Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul