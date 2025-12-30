Acasă » Știri » Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul

Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul

De: Simona Tudorache 30/12/2025 | 14:28
Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul

Francezii au parte de două ore de energie gratuită. Cu puțin efort, românii le-ar putea urma exemplul. Nicolas Richard, CEO al ENGIE, crede că un sistem concurențial trebuie să ofere în primul rând beneficii clientului și că acest lucru ar fi posibil dacă autoritățile, presa și sectorul privat și-ar aduna forțele.

Acest tip de ofertă este posibil datorită digitalizării avansate a sistemului energetic. Consumatorul poate alege între 13:00 și 17:00. De asemenea, prețul pe an este unul fix.

„Cred că este nevoie de o campanie comună – din partea sectorului privat, a presei și a autorităților, pentru a explica beneficiile concurenței pe piața liberă. Degeaba avem un sistem concurențial dacă nu produce beneficii reale pentru clientul final. Obiectivul trebuie să fie avantajul clientului, iar comunicarea acestui lucru este esențială”, a precizat CEO-ul ENGIE România.

Facturi mai mari la energie pentru români din 2026

Nicolas Richard susține că piața s-a schimbat vizibil față de anii trecuți și că schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze se poate face astăzi foarte ușor, iar asta poate fi un avantaj. În România, facturile la energie vor crește din nou de la 1 ianuarie. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat că aceste schimbări au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a „taxei de stâlp” pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025.

„Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, a declarat George Niculescu.

Engie propune soluții precum capacitățile de stocare (baterii), mecanismele „gas-to-power” și, cel mai important, sisteme de management digital în timp real.

„Ceea ce am observat noi este că piața s-a mișcat vizibil în comparație cu perioada anterioară. Totuși, consider că numărul este încă mic și cred că trebuie mediatizat mai mult faptul că schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze se poate face foarte ușor și rapid”, a explicat Richard.

Foto: Pixabay

Citește și: Localități întregi din Prahova, fără energie electrică de zile întregi, în plină iarnă! Oamenii nu au cu ce se încălzi

Citește și: Vești importante pentru români! Facturile la energie cresc începând cu 1 ianuarie 2026

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia
Știri
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până…
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Știri
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte…
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de Anul Nou
Mediafax
Report de peste 1,7 milioane de euro la Loto 6/49. Trageri speciale de...
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor...
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din...
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă scoate din impas”
Adevarul
Preparatul ideal pentru masa de Revelion, potrivit Mihaelei Bilic: „Îmbucătura perfectă care vă...
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor...
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de Revelion
Mediafax
Vânt de până la 120 km/h! Avertizările meteorologilor, prelungite până în noaptea de...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui de milioane de euro: „Sunt un om bogat”
Prosport.ro
Ioan Andone i-a primit pe Cătălin Măruță şi pe Andra în Spania, în casa lui...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de către veteranii întorși de pe frontul ucrainean
Digi 24
Criză de securitate în fieful lui Putin. Sute de civili ruși, uciși sau răniți de...
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și...
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
go4it.ro
Cum combat ucrainenii „human safari”: 150 km/h ca măsură de supraviețuire și plase antidrone
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Descopera.ro
Premieră astronomică în ultimele zile ale anului!
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu au încredere în reformele lui Bolojan. La ce cotă a ajuns AUR
Gandul.ro
72% din români cred că țara merge într-o direcție greșită. Contestă anularea alegerilor și nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în ...
Cel mai lung drum din lume are 8641 de km. Autostrada care traversează 10 țări și ajunge până în Asia
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar ...
Cu cât se vinde pe OLX un Nokia 6680 acum, la finalul anului 2025. Este în stare foarte bună, iar bateria este nouă
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul pe care mulți îl evită, dar este extrem de benefic. Reduce semnificativ riscul e demență
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
Alimentul care și-a dublat prețul în 2025, în România. 1 kg a ajuns sa coste 110 lei
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
De ce este Ramona Olaru singură de patru ani: ”M-am dus la o doamnă și mi-a zis că..”
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream ...
Raluca Pastramă dă cărțile pe față și spune ce a trăit în acest an: „A fost groaznic. Sufeream și mă consumam”
Vezi toate știrile
×