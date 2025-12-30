Românii din această țară primesc două ore de energie electrică gratuită. Care este motivul

Francezii au parte de două ore de energie gratuită. Cu puțin efort, românii le-ar putea urma exemplul. Nicolas Richard, CEO al ENGIE, crede că un sistem concurențial trebuie să ofere în primul rând beneficii clientului și că acest lucru ar fi posibil dacă autoritățile, presa și sectorul privat și-ar aduna forțele.

Acest tip de ofertă este posibil datorită digitalizării avansate a sistemului energetic. Consumatorul poate alege între 13:00 și 17:00. De asemenea, prețul pe an este unul fix.

„Cred că este nevoie de o campanie comună – din partea sectorului privat, a presei și a autorităților, pentru a explica beneficiile concurenței pe piața liberă. Degeaba avem un sistem concurențial dacă nu produce beneficii reale pentru clientul final. Obiectivul trebuie să fie avantajul clientului, iar comunicarea acestui lucru este esențială”, a precizat CEO-ul ENGIE România.

Facturi mai mari la energie pentru români din 2026

Nicolas Richard susține că piața s-a schimbat vizibil față de anii trecuți și că schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze se poate face astăzi foarte ușor, iar asta poate fi un avantaj. În România, facturile la energie vor crește din nou de la 1 ianuarie. George Niculescu, președintele ANRE, a explicat că aceste schimbări au fost influențate și de includerea în costurile recunoscute a „taxei de stâlp” pe construcții speciale, introdusă de Guvern în aprilie 2025.

„Taxa de stâlp are o pondere de circa 1% în creșterile de tarife de transport și distribuție″, a declarat George Niculescu.

Engie propune soluții precum capacitățile de stocare (baterii), mecanismele „gas-to-power” și, cel mai important, sisteme de management digital în timp real.

„Ceea ce am observat noi este că piața s-a mișcat vizibil în comparație cu perioada anterioară. Totuși, consider că numărul este încă mic și cred că trebuie mediatizat mai mult faptul că schimbarea furnizorului de electricitate sau gaze se poate face foarte ușor și rapid”, a explicat Richard.

Foto: Pixabay

