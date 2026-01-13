Acasă » Știri » Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie

Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie

De: David Ioan 13/01/2026 | 09:52
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie
Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie

În plin sezon rece, gestionarea corectă a încălzirii locuinței devine o prioritate pentru numeroase familii. Temperaturile scăzute determină utilizarea intensă a sistemelor de încălzire, iar acest lucru se reflectă rapid în facturile la energie.

Specialiștii subliniază că modul în care este reglat termostatul influențează atât confortul termic, cât și consumul total, iar o simplă ajustare a poziției caloriferului poate avea efecte notabile.

Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt

Unul dintre cele mai frecvente mituri legate de încălzirea locuinței privește funcția reală a termostatului montat pe radiator. Acesta nu accelerează procesul de încălzire, ci stabilește temperatura maximă pe care o va atinge camera. Astfel, o setare mai ridicată nu determină o încălzire mai rapidă, ci doar permite atingerea unui nivel termic superior.

În consecință, poziționarea caloriferului la treapta 5 duce la un consum energetic mult mai mare, fără a oferi un avantaj imediat în ceea ce privește viteza de încălzire. Utilizarea constantă a setărilor superioare poate genera costuri suplimentare semnificative, fără un beneficiu real pentru confortul pe termen scurt.

Temperatura la care trebuie setat caloriferul pentru a evita creşterea consumului de energie

Pentru majoritatea locuințelor, o temperatură interioară de aproximativ 20 de grade Celsius este considerată optimă. Conform recomandărilor Agenției Federale Germane pentru Mediu, treapta 3 a termostatului este suficientă pentru a menține o atmosferă plăcută, fără a suprasolicita sistemul de încălzire.

Greșeala care crește consumul de energie

Prin comparație, setarea pe nivelul 4 poate ridica temperatura camerei până la aproximativ 24 de grade Celsius, iar treapta 5 poate ajunge chiar la 28 de grade. Deși aceste valori pot părea atractive în perioadele cu ger puternic, ele implică un consum ridicat de energie, ceea ce se reflectă direct în costurile lunare.

Pentru o utilizare eficientă a caloriferelor, este utilă cunoașterea temperaturilor aproximative asociate fiecărei trepte. Nivelul 2 corespunde unei temperaturi de circa 16 grade Celsius, fiind potrivit pentru dormitoare, unde un mediu mai răcoros este adesea preferat. Treapta 3 menține aproximativ 20 de grade, ideală pentru camerele de zi.

Nivelul 4 urcă temperatura spre 24 de grade, iar treapta 5 poate atinge 28 de grade Celsius. Simbolul de protecție la îngheț, reprezentat de o stea, păstrează aproximativ 6 grade Celsius, prevenind deteriorarea instalațiilor.

Pe lângă reglarea corectă a termostatului, există și alte măsuri simple care pot reduce pierderile de căldură. Închiderea ușilor între încăperile calde și cele mai puțin încălzite ajută la menținerea temperaturii dorite. De asemenea, izolarea conductelor de încălzire situate în exteriorul spațiilor locuite poate limita pierderile energetice.

Utilizarea covoarelor sau a carpetelor contribuie la reducerea senzației de frig și împiedică disiparea căldurii prin podea, oferind un plus de confort în sezonul rece.

CITEŞTE ŞI: Truc pentru ca centrala de gaze să consume mai puțin. Butonul care te ajută să economisești bani

Aparatul din sufragerie care consumă de 2 ori mai mult ca aerul condiționat. Acest electrocasnic este ieftin la început, dar costisitor pe termen lung

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Știri
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Știri
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut…
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în unele zone ar putea ninge
Mediafax
Vești proaste. Meteorologii anunță că perioada cu vreme foarte rece se prelungește, în...
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin, Trump și Orientul Mijlociu
Mediafax
Criza din Iran zguduie marile puteri. Ce ar însemna căderea regimului pentru Putin,...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
go4it.ro
Eșec strategic: armele furnizate de Putin au lăsat vulnerabilă apărarea Venezuelei. Analiza NYT
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Gandul.ro
Meteorologii, în alertă: -40 grade Celsius. Ciclonul polar amenință România
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu ...
Câte operații estetice are Carmen Șerban, de fapt. Este de nerecunoscut: „Parcă ai întinerit cu 20 de ani!”
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Ce va face Cătălin Măruță, după ce a fost dat afară de Pro TV? Soțul Andrei a făcut anunțul
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
Salariile mici din România. Domeniile unde munca abia se mai plătește
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”
CEO-ul Pro TV confirmă înlăturarea lui Cătălin Măruță! Cesnavicius: ”A fost un format unic”
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără ...
Gestul aparent inofensiv care îți poate dubla riscul de AVC. Majoritatea românilor îl fac fără să știe
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
După ce a rupt prietenia cu CRBL, Oase s-a certat și cu Cătălin Rizea, la Power Couple. Cum l-a trădat
Vezi toate știrile
×