Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt. Greșeala care crește consumul de energie

În plin sezon rece, gestionarea corectă a încălzirii locuinței devine o prioritate pentru numeroase familii. Temperaturile scăzute determină utilizarea intensă a sistemelor de încălzire, iar acest lucru se reflectă rapid în facturile la energie.

Specialiștii subliniază că modul în care este reglat termostatul influențează atât confortul termic, cât și consumul total, iar o simplă ajustare a poziției caloriferului poate avea efecte notabile.

Pe ce nivel trebuie sa setezi caloriferul in casă, de fapt

Unul dintre cele mai frecvente mituri legate de încălzirea locuinței privește funcția reală a termostatului montat pe radiator. Acesta nu accelerează procesul de încălzire, ci stabilește temperatura maximă pe care o va atinge camera. Astfel, o setare mai ridicată nu determină o încălzire mai rapidă, ci doar permite atingerea unui nivel termic superior.

În consecință, poziționarea caloriferului la treapta 5 duce la un consum energetic mult mai mare, fără a oferi un avantaj imediat în ceea ce privește viteza de încălzire. Utilizarea constantă a setărilor superioare poate genera costuri suplimentare semnificative, fără un beneficiu real pentru confortul pe termen scurt.

Pentru majoritatea locuințelor, o temperatură interioară de aproximativ 20 de grade Celsius este considerată optimă. Conform recomandărilor Agenției Federale Germane pentru Mediu, treapta 3 a termostatului este suficientă pentru a menține o atmosferă plăcută, fără a suprasolicita sistemul de încălzire.

Greșeala care crește consumul de energie

Prin comparație, setarea pe nivelul 4 poate ridica temperatura camerei până la aproximativ 24 de grade Celsius, iar treapta 5 poate ajunge chiar la 28 de grade. Deși aceste valori pot părea atractive în perioadele cu ger puternic, ele implică un consum ridicat de energie, ceea ce se reflectă direct în costurile lunare.

Pentru o utilizare eficientă a caloriferelor, este utilă cunoașterea temperaturilor aproximative asociate fiecărei trepte. Nivelul 2 corespunde unei temperaturi de circa 16 grade Celsius, fiind potrivit pentru dormitoare, unde un mediu mai răcoros este adesea preferat. Treapta 3 menține aproximativ 20 de grade, ideală pentru camerele de zi.

Nivelul 4 urcă temperatura spre 24 de grade, iar treapta 5 poate atinge 28 de grade Celsius. Simbolul de protecție la îngheț, reprezentat de o stea, păstrează aproximativ 6 grade Celsius, prevenind deteriorarea instalațiilor.

Pe lângă reglarea corectă a termostatului, există și alte măsuri simple care pot reduce pierderile de căldură. Închiderea ușilor între încăperile calde și cele mai puțin încălzite ajută la menținerea temperaturii dorite. De asemenea, izolarea conductelor de încălzire situate în exteriorul spațiilor locuite poate limita pierderile energetice.

Utilizarea covoarelor sau a carpetelor contribuie la reducerea senzației de frig și împiedică disiparea căldurii prin podea, oferind un plus de confort în sezonul rece.

CITEŞTE ŞI: Truc pentru ca centrala de gaze să consume mai puțin. Butonul care te ajută să economisești bani

Aparatul din sufragerie care consumă de 2 ori mai mult ca aerul condiționat. Acest electrocasnic este ieftin la început, dar costisitor pe termen lung