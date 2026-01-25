Acasă » Știri » Cele 7 obiceiuri care îți antrenează creierul, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă. Așa rămâi agil, indiferent de vârstă!

De: Paul Hangerli 25/01/2026 | 05:40
Care este „rețeta” unui creier tânăr, potrivit neurochirurgului Leon Dănăilă. Sursa foto: colaj Cancan

Creierul nu este un organ static, iar sănătatea lui depinde de modul în care îl stimulăm zilnic. Pornind de la recomandările reputatului neurochirurg Leon Dănăilă și susținute de datele științifice despre neuroplasticitate, există o serie de obiceiuri simple care pot menține mintea activă, flexibilă și rezistentă în fața trecerii timpului.

Neuroplasticitatea – cheia adaptării creierului

Neuroplasticitatea reprezintă capacitatea creierului de a se reorganiza și de a forma noi conexiuni neuronale pe tot parcursul vieții. Acest proces stă la baza învățării, memoriei și adaptării la situații noi. Cu alte cuvinte, creierul continuă să se transforme în funcție de experiențele și stimulii la care este expus.

Leon Dănăilă subliniază faptul că neuroplasticitatea poate fi stimulată prin gesturi simple, integrate în viața de zi cu zi, fără eforturi extreme sau intervenții complicate.

Folosirea mâinii nedominante – un exercițiu simplu pentru creier

„Utilizați mâna nedominantă, faceți activități zilnice, cum ar fi spălatul pe dinți sau folosirea furculiței cu mâna mai puțin folosită”, recomandă Leon Dănăilă.

Acest tip de exercițiu, cunoscut sub numele de neurobite, forțează creierul să activeze regiuni mai puțin utilizate și să creeze noi conexiuni neuronale. Studiile arată că astfel de provocări cresc flexibilitatea cognitivă și pot contribui la îmbunătățirea controlului emoțional și a creativității.

Experiențe noi și călătorii – hrană pentru neuroni

„Călătoriți, explorați locuri noi și expuneți-vă creierul la stimuli inediți și medii înconjurătoare noi pentru a deschide noi căi neuronale”, explică neurochirurgul.

Expunerea la medii noi, schimbarea rutinei sau descoperirea unor contexte necunoscute obligă creierul să se adapteze. Acest proces susține formarea de noi circuite neuronale și îmbunătățește capacitatea de orientare, atenția și memoria.

Antrenarea memoriei și lectura – exerciții pentru conectivitatea neuronală

„Antrenați-vă memoria, utilizați tehnici pentru a vă exersa memoria, stimulând conectivitatea rețelelor neuronale”, spune Leon Dănăilă.

Cititul, în special lectura de ficțiune, are un impact major asupra creierului. „Cititul unui roman și implicarea în acțiunea acestuia îmbunătățesc conectivitatea creierului și activitatea în regiunile responsabile pentru senzații și mișcare”, explică specialistul. Practic, creierul „simulează” experiențele personajelor, activând simultan mai multe zone.

Dansul și mișcarea – protecție împotriva declinului cognitiv

„Dansați. Practicarea dansului reduce riscul de dezvoltare a bolii Alzheimer și îmbunătățește conectivitatea neuronală”, afirmă Leon Dănăilă.

Dansul implică memorie, coordonare, echilibru și emoție, activând simultan multiple funcții cerebrale. La fel, exercițiile fizice regulate au un rol esențial în sănătatea creierului, stimulând circulația cerebrală și formarea de noi sinapse.

Specialiștii recomandă minimum 30 de minute de mișcare zilnică sau meditație pentru susținerea neuroplasticității.

Somnul și alimentația – fundația unui creier sănătos

„Asigurați-vă un somn adecvat. Somnul ajută la consolidarea învățării prin creșterea spinilor dendritici și a comunicării dintre neuroni”, subliniază neurochirurgul. Recomandarea este clară: cel puțin 7 ore de somn pe noapte.

De asemenea, alimentația joacă un rol important. Consumul de flavonoide și antioxidanți – cacao, afine, ceai verde – susține plasticitatea creierului și protejează neuronii împotriva stresului oxidativ.

Știința confirmă ceea ce Leon Dănăilă transmite constant: creierul rămâne activ și adaptabil pe tot parcursul vieții dacă este stimulat corect. Prin obiceiuri simple – folosirea mâinii nedominante, învățarea continuă, mișcarea, somnul de calitate și expunerea la experiențe noi – putem susține sănătatea cognitivă și preveni declinul mental.

În esență, creierul se dezvoltă atunci când este provocat, îngrijit și susținut printr-un stil de viață echilibrat.

×