Andreea Popescu a fost înșelată de Rareș Cojoc? Ce a descoperit vedeta la ziua de naștere a soacrei sale: „l-am și prins”

Despărțirea dintre Andreea Popescu și Rareș Cojoc a fost confirmată oficial, după mai mulți ani în care cei doi au format un cuplu. Decizia de a încheia căsnicia marchează finalul unei etape importante din viața lor personală, iar vestea a surprins mulți dintre cei care îi urmăreau și îi apreciau. Iată ce a făcut bărbatul chiar de ziua de naștere a mamei lui!

În ultimele luni, au apărut tot mai multe semne că relația lor trecea printr-o perioadă dificilă. Andreea nu a mai apărut în fotografii sau videoclipuri alături de soțul ei, lucru care a atras rapid atenția fanilor și a stârnit întrebări despre situația dintre cei doi.

Ce a făcut Rareș Cojoc la ziua de naștere a mamei lui

La petrecerea organizată cu ocazia zilei de naștere a mamei sale, Andreea Popescu ar fi observat un comportament care i-a ridicat semne de întrebare în legătură cu soțul ei, Rareș Cojoc. La eveniment a fost invitată și o artistă care a susținut un moment muzical, iar atenția pe care acesta i-ar fi acordat-o nu a trecut neobservată.

Andreea ar fi realizat că soțul ei a încercat să îi ceară numărul de telefon cântăreței prezente la petrecere. Situația ar fi fost descoperită chiar de ea, care ar fi intervenit și ar fi șters numărul. Încă nu se știe dacă și acesta a fost unul dintre motivele care ar fi pus „capac” relației dintre cei doi. Cert este că fosta dansatoare a Deliei susține că despărțirea a plecat de la faptul că nu se mai iubeau.

Andreea: A avut el niște faze. Așa. Mai ții minte la ziua de naștere? Eu am niște antene dezvoltate. Jorge: Care zi de naștere a cui? Rareș: Aoleu, a mamei mele. Andreea: Exact. Și a venit o fată care a cântat. A fost ea artistă. A, că a fost prin finală la Vocea României, nu mai știu. Nu s-a întâmplat nimic exagerat, ci pur și simplu eu știu ce place, nu știu ce place, știu când e o persoană. Și direct antenele mele, ochii mei, nu știu. Și văd chestii pe care nu ar trebui. În mod normal, un om nu ne vede, un om normal. Am acest simț, să spun sincer, de când mă știu. Măi, și parcă am și știut unde să-l găsesc. Era puțin să ia și el numărul de telefon, știi? L-am și prins, i-am și șters numărul.

Motivul pentru care părinții lui Rareș Cojoc nu au fost de acord cu relația cu Andreea Popescu: ”Noi la început ne-am ascuns”