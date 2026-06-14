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BBL? Nu, doar Photoshop. Claudia Babs, luată în vizor puternic după ce s-a editat grav: ”Nu arată ca pe Instagram”

De: Alina Drăgan 14/06/2026 | 18:16
BBL? Nu, doar Photoshop. Claudia Babs, luată în vizor puternic după ce s-a editat grav: ”Nu arată ca pe Instagram”
Claudia Babs, luată în vizor puternic după ce s-a editat grav /Foto: Instagram
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Fosta parteneră a lui Dorian Popa a ajuns în centrul atenției! Însă, de data aceasta internauții s-au întors împotriva sa și nu au ezitat să o critice aspru. Se pare că Babs a gafat-o și a folosit Photoshop-ul puțin cam mult, iar ochii ageri din mediul online au observat imediat asta. Imaginea care a scandalizat internatul.

Babs a ajuns din nou în centrul atenției după cea mai recentă fotografie postată pe rețelele sociale. Imaginea, care se voia una fashion, a stârnit însă un val uriaș de reacții. Mulți internauți au observat imediat detalii care trădează o editare excesivă a imaginii, iar comentariile nu au întârziat să apară.

Claudia Babs, luată în vizor puternic după ce s-a editat grav

Recent, Claudia Babs a stârnit o adevărată vâlvă în mediul online. Aceasta a postat o fotografie în care apare îmbrăcată într-un set de fitness din două piese: colanți și bustieră. Ținuta era menită să îi sublinieze acesteia formele, iar imaginea transmite mesajul că Babs trece destul de des pe la sala de fitness.

Ei bine, fotografia postată de Babs a fost intens analizată de către internauți și a iscat rapid o adevărată dezbatere. Unii au susținut că formele vedetei par mult diferite față de cele surprinse în alte imagini sau videoclipuri, în timp ce alții au remarcat elemente din fundal care par deformate, semn că fotografia ar fi trecut prin filtre și retușuri serioase.

Claudia Babs, luată în vizor puternic după ce s-a editat grav /Foto: Facebook

Astfel, criticile au curs pe bandă rulantă, iar mulți au acuzat-o că promovează o imagine nerealistă și că își editează excesiv fotografiile. Internauții s-au arătat cât se poate de ironici la adresa acesteia și au taxat-o aspru.

„O văd la sală în fiecare zi, nu arată ca pe Instagram”; „Nu și-a editat pozele. E telefonul luat de pe Temu”; „Editată și tot mare arată”; „Și degetele de IT”; „Își mai editează lumea pozele, dar nici să strâmbe telefonul în halul ăsta”, au fost doar câteva dintre reacțiile internauților.

Claudia Babs a fost aspru criticată, iar oamenii din mediul online au analizat intens fiecare detaliu al fotografiei. Internauții au subliniat greșelile de editare, au pus accentul pe detaliile de decor „strâmbate” care o dau de gol și au taxat-o dur.

 

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Babs s-a despărțit de iubit și am aflat motivul! „Sunt deschisă unei noi relații, doar că sunt foarte pretențioasă”

 

Foto: Facebook, Instagram

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