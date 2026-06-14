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Scandal la Mireasa! Acuzații grave la dresa unei foste concurente: „S-au întâmplat prea multe”

De: Alina Drăgan 14/06/2026 | 18:41
Scandal la Mireasa! Acuzații grave la dresa unei foste concurente: „S-au întâmplat prea multe”
Acuzații grave la dresa unei foste concurente
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E scandal la Mireasa! Mihaela și Ștefan, concurenți în sezonul 11, și-au spus adio. Despărțirea pare că nu a fost una prea pașnică, iar acum Ștefan lansează acuzații grave la adresa fostei partenere. Acesta susține că Mihaela i-ar fi spart contul de Instagram și amenință că după finalizarea divorțului va dezvălui tot ce s-a întâmplat în relația lor.

Mihaela și Ștefan au format primul cuplu din sezonul 11 Mireasa. Cei doi s-au căsătorit în emisiune și au ieșit pe locul 2 în Finală. Au aniversat un an de relație în luna ianuarie a acestui an, însă în mai 2026 cei doi au anunțat că nu mai sunt împreună. Iar acum, Ștefan scoate la iveală noi detalii.

Acuzații grave la dresa unei foste concurente

După ce anunțul despărțirii a fost făcut, toată lumea credea că povestea dintre Ștefan și Mihaela se va încheia definitiv. Însă, se pare că divorțul celor doi nu s-a finalizat, iar acum tânărul face acuzații grave la adresa fostei sale partenere.

Recent, Ștefan a dezvăluit în mediul online că despărțirea nu a fost una prea pașnică, iar acum Mihaela i-ar fi spart contul de Instagram, unde ar fi găsit câteva conversații „normale”, după cum susține Ștefan.

„Ieri s-au întâmplat prea multe. Nu mai pot vorbi pe acest cont de Instagram. A fost spart de fosta mea soție… Voi lua măsuri, stați liniștiți, dar am zis să vă anunț! Acolo a văzut niște conversații normale, având în vedere că au trecut 2 luni de la despărțire”, a scris Ștefan de la Mireasa, în mediul online.

Ștefan și Mihaela s-au despărțit

Mai mult, Ștefan a mai spus că abia așteaptă să semneze actele de divorț, iar după ce va face asta o să vină cu mai multe explicații despre sfârșitul relației. De asemenea, acesta și-a sfătuit urmăritorii să fie atenți pe cine acceptă în viața lor, semn că despărțirea de Mihaela l-a impactat.

„Mai multe n-am de zis. Deja s-au întrecut niște limite și abia aștept să semnez actele de divorț și să scap odată de toată nebunia asta. Aveți grijă cu cine vă băgați, că lumea se dă ceea ce nu este! O să vin cu mai multe explicații și video zilele următoare”, a mai spus Ștefan.

Ștefan, acuzații la adresa Mihaelei /Foto: Instagram

 

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