Acasă » Știri » Foștii concurenți de la Mireasa, părinți pentru prima oară! Au dezvăluit sexul bebelușului: „Te așteptăm cu brațele deschise”

De: Alina Drăgan 28/04/2026 | 12:31
Bucurie mare în familia Mireasa! Doi foști concurenți ai emisiunii matrimoniale de la Antena 1 urmează să devină părinți. Aceștia sunt în al nouălea cer, iar acum au dezvăluit și sexul bebelușului. Fanii au fost bucuroși să vadă marele anunț.

Sabrina și Dima, foști concurenți în sezonul 7 Mireasa, urmează să devină părinți pentru prima dată. Marele anunț a fost făcut în urmă cu doar câteva săptămâni, iar acum cei doi au anunțat și sexul bebelușului.

„După multă emoție și un secret ținut aproape de inimă, a venit momentul să împărtășim cea mai mare bucurie a noastră. Din iubirea mea și a soțului meu s-a născut cel mai prețios dar al vieții noastre, copilul nostru. Suntem copleșiți de recunoștință, iubire și fericire pentru această binecuvântare care ne-a schimbat pentru totdeauna viața”, a postat Sabrina în mediul online, atunci când a făcut anunțul sarcinii.

Sabrina și Dima, părinți pentru prima oară

Sabrina și Dima s-au cunoscut în cadrul emisiunii Mireasa, sezonul 7, iar de atunci au rămas împreună. Cei doi au făcut cununia civilă în anul 2023, iar în toamna anului trecut a avut loc și cununia religioasă. Acum, cei doi urmează să devină părinți, iar recent au aflat și sexul bebelușului lor.

Se pare că foștii concurenți Mireasa urmează să devină părinții unei fetițe. Momentul de gender reveal a avut loc pe stadion, iar Dima și Sabrina sunt acum în al nouălea cer și visează la clipa în care își vor strânge pentru prima oară în brațe fiica.

„Fetița noastră ne-a dat atât de multe emoții chiar înainte să vină pe lume. Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”, a scris Sabrina, pe Instagram.

Sabrina și Dima, părinți pentru prima oară /Foto: Instagram

Fanii celor doi au fost bucuroși să audă veștile cele mari, iar mesajele de felicitări au curs în mediul online.

„Vă va aduce atât de multă iubire și fericire. Felicitări, sarcină ușoară în continuare și să vină pe lume sănătoasă!; „Sarcină ușoară iubita mea! Să se nască sănătoasă bebelina noastră!”; Sarcină ușoară! Felicitări amândurora!”, sunt doar câteva dintre comentariile din mediul online.

Sabrina și Dima au ales să facă momentul de gender reveal pe un stadion, la fel cum în urmă cu trei ani s-au logodit pe un stadion. Fanii celor doi au fost bucuroși să audă veștile cele mari.

 

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
