Drumul din România care atrage atenția turiștilor străini. The Guardian l-a pus pe lista europeană

România este o țară frumoasă, cu multe de oferit și a început să atragă în ultimii ani tot mai mulți turiști străini. Iar recent, un drum spectaculos din România a intrat în topul celor mai impresionante trasee rutiere din Europa, într-o selecție realizată de cititorii publicației The Guardian. Drumul din România care atrage atenția turiștilor străini.

Pasionații de vacanțe cu mașina au selectat unele dintre cele mai spectaculoase trasee rutiere de pe continent, iar Europa rămâne una dintre cele mai populare destinații pentru astfel de vacanțe. Topul realizat de The Guardian include trasee care străbat munți, fiorduri, coaste sălbatice și peisaje naturale impresionante. Ei bine, printre acestea și-a făcut loc și un drum spectaculos din România, care pare că i-a impresionat pe turiștii străini.

Drumul din România care atrage atenția turiștilor străini

Transfăgărăşanul se află printre traseele europene recomandate de cititorii The Guardian. Jeremy Clarkson l-a descris cândva drept „o panglică gri, neîntreruptă, a perfecţiunii la volan”. Drumul, al doilea ca altitudine din România după Transalpina, este cunoscut pentru serpentinele strânse şi urcările spectaculoase prin munţi.

„Deși ni se spusese că este posibil să vedem urși, nu ne așteptam să îi zărim chiar pe marginea drumului, unul dintre ei stând agățat de un zid de piatră și pozând pentru fotografii făcute prin geamul mașinii”, a scris autorul recenziei, potrivit The Guardian.

De asemenea, acesta mai spune că această porțiune de drum către Lacul Bâlea este deosebit de frumoasă, dar este deschisă doar câteva luni de vară din cauza iernilor aspre din sudul Munților Carpați. Traseul îi impresionează pe turiștii străini, iar apariția urșilor este „vânată” pentru pozele perfecte de vacanță.

Însă, autoritățile române atrag atenția că apropierea de animale implică riscuri majore. În primele două săptămâni din luna iunie 2026, nouă persoane au fost atacate de urși pe Transfăgărășan, printre care și turiști străini.

Transfăgărășanul a devenit faimos la nivel mondial în anul 2009, după ce realizatorii cunoscutei emisiuni britanice Top Gear l-au filmat și l-au declarat oficial cel mai bun drum din lume.

Pe lângă traseul din România, topul realizat de The Guardian mai include trasee rutiere din Irlanda, Norvegia, Islanda, Scoția, Germania sau Italia.

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