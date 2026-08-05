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Dieta Cosminei Păsărin. Cum își menține silueta: „Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani”

De: Emanuela Cristescu 05/08/2026 | 06:20
Dieta Cosminei Păsărin. Cum își menține silueta: „Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani”
Dieta Cosminei Păsărin. Cum își menține silueta: „Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani”
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Cosmina Păsărin continuă să întoarcă toate privirile ori de câte ori apare în public, chiar dacă are 43 de ani. Cu o siluetă care pare rămasă neschimbată de la debutul în televiziune, bruneta a dezvăluit, în sfârșit, care este regula după care își trăiește viața și care o ajută să se mențină într-o formă de invidiat.

Deși multe persoane se așteaptă la diete restrictive sau antrenamente epuizante, realitatea este cu totul alta. Cosmina a spus că nu se lasă condusă de numărul din buletin, ci de felul în care se simte și de experiențele pe care le trăiește.

„Vârsta chiar nu are o mare relevanță pentru mine. E frumoasă tare această perioadă. De la 40 de ani chiar vezi viața altfel. Devii mai sincer cu tine și, dacă știi deja cine ești, trăiești doar după propriile reguli. Îți îndrepți atenția mai mult către interiorul tău și îți exprimi cu mai mult curaj dorințele și nevoile. Înveți să te iubești mai mult și, în același timp, oferi și mai multă iubire celor din jurul tău”, a spus bruneta.

Cum își menține Cosmina Păsărin silueta

Vedeta a spus că marele ei secret nu constă în interdicții alimentare. Din contră, își ascultă poftele și preferă să mănânce puțin, dar de mai multe ori pe parcursul zilei. Chiar și preparatele considerate „interzise” își găsesc loc în meniul ei atunci când simte nevoia.

Dieta Cosminei Păsărin. Cum își menține silueta: „Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani”
Dieta Cosminei Păsărin. Cum își menține silueta: „Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani”

„Am chiar 56-57 kg. Am aceeași greutate ca la vârsta de 18 ani și așa am avut-o mereu, în toți acești ani. În perioadele în care muncesc mult și sunt obosită, stresată, pierd un kilogram sau chiar două, însă le pun repede la loc după ce revin la programul normal de odihnă. Mănânc puțin și des.

Mănânc de vreo patru-cinci ori pe zi și nu îmi impun restricții, pentru că sunt pofticioasă. Dacă vreau să mănânc la miezul nopții un burger sau o porție de cartofi prăjiți, fix asta aleg să fac. Mi-am dat seama că, fără să vreau, câteodată renunț la consumul de carne câteva zile la rând. Am perioade în care fac sport și am și perioade în care nu fac. Acum, de exemplu, nu mă aflu într-o perioadă în care fac sport”, a spus ea.

Nu a apelat la operații estetice

La 43 de ani, Cosmina Păsărin a spus că nu simte nevoia să ascundă fiecare semn al trecerii timpului. Vedeta a recunoscut că are și imperfecțiuni, însă preferă să le accepte decât să apeleze la intervenții estetice. Pentru ea, echilibrul, odihna și stilul de viață au fost întotdeauna mai importante decât orice dietă drastică sau procedură de înfrumusețare.

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