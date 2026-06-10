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Motivul pentru care Cosmina Păsărin poartă adesea batic. Boala de care suferă nu poate fi tratată

De: Elisa Tîrgovățu 10/06/2026 | 17:48
Motivul pentru care Cosmina Păsărin poartă adesea batic. Boala de care suferă nu poate fi tratată
Motivul pentru care Cosmina Păsărin poartă adesea batic. Boala de care suferă nu poate fi tratată / Sursa foto: Social media
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La 43 de ani, Cosmina Păsărin traversează o etapă complet diferită față de anii în care se afla în centrul atenției publice. Fosta vedetă a rememorat momente importante din parcursul său profesional. Ea a oferit detalii despre viața sentimentală și a vorbit deschis despre provocările aduse de psoriazis, afecțiune cu care se confruntă de mai mult timp.

La începutul anilor 2000, Cosmina Păsărin se număra printre figurile foarte vizibile din divertismentul românesc. Ea a devenit rapid populară după apariția în emisiunea „Vara Ispitelor”, ședințele foto din reviste pentru adulți și diverse proiecte TV.

În prezent, la 43 de ani, aceasta s-a retras parțial din lumina reflectoarelor. Fosta vedetă are o activitate mai degrabă discretă în zona organizării de evenimente. În același timp, vorbește sincer despre schimbările din viața ei și despre dificultățile de sănătate pe care le gestionează.

Cu ce boală se confruntă Cosmina Păsărin

În 2025, Cosmina Păsărin a ales să vorbească deschis despre o problemă medicală pe care o păstrase mult timp în discreție. Ea a mărturisit că are psoriazis, o boală inflamatorie cronică a pielii, care presupune atenție și tratament constant pentru a fi ținută sub control.

„Am o boală cruntă de piele şi nu am voie să merg la solar. La soare pot sta, dar cu limită şi în anumite intervale orare. O am de doi ani. Nu ştie nimeni despre asta şi nici nu-mi place să vorbesc despre suferinţa mea, dar, din păcate, n-o să scap niciodată de ea”, mărturisea vedeta.

Sursa foto: Social media

Cosmina Păsărin a povestit și cum această afecțiune îi influențează rutina zilnică. Fosta vedetă a explicat că a observat modificări ale pielii, precum zone mai deschise la culoare și apariția unor pete. Ea a precizat că medicul i-a transmis că situația nu este una severă. Însă i-a recomandat să evite expunerea la soare și să aibă grijă constantă la îngrijirea pielii.

Cu ce se ocupă acum Cosmina Păsărin

Fosta vedetă nu mai apare la fel de frecvent în programele TV ca în perioada de vârf a carierei. Însă își menține activitatea în domeniul showbiz-ului. În prezent, ea se ocupă de organizarea și prezentarea diverselor evenimente, ia parte la proiecte punctuale și rămâne prezentă în spațiul public prin activități din zona divertismentului.

La mai bine de 20 de ani de la momentul care a propulsat-o în atenția publicului, Cosmina Păsărin rămâne una dintre personalitățile reprezentative ale valului de vedete care au definit televiziunea și divertismentul românesc de la începutul anilor 2000.

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