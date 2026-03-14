Bancul sfârșitului de săptămână | Premiul de la radio

Și cum altfel să terminăm săptămâna, dacă nu râzând? Vremea este frumoasă, temperaturile din termometre au crescut semnificativ, iar totul pare perfect. Starea bună este cu siguranță prezentă, însă întotdeauna este loc de mai mult. Ați fost vreodată câștigătorii vreunui concurs radio? Dacă da, cu siguranță știți cum se simt emoțiile atunci când aflați că sunteți în direct și aveți șanse de câștig.

Totuși, dacă premiul ar fi fost diferit față de ceea ce vă așteptați, cum credeți că ați fi gestionat situația? E timpul să facem haz de necaz și să ne amuzăm pe seama unui om care a trecut de la extaz la agonie în câteva secunde.

Premiul

Am sunat astăzi la postul local de radio. Operatorul a răspuns:

– Felicitări, ești primul nostru apelant. Tot ce trebuie să faci este să răspunzi corect la următoarea întrebare pentru a câștiga marele premiu.

– Uau!! am strigat de bucurie.

– E o întrebare de matematică, a spus el. Te simți încrezător?

– Am o diplomă în matematică și predau matematica la un liceu de profil, am spus cu mândrie.

– Bine, atunci. Premiul constă în 2 bilete la VIP ca să-i vezi pe Guță și Salam și să-i întâlnești în culise după aceea. Acum, întrebarea: cât face 2+2??

– 7, am răspuns.

Alte bancuri amuzante

Bulă cade cu mașina într-un râu și mașina începe să se scufunde încet. Panicat, ridică privirea spre cer și strigă:

– Doamne dacă exiști, dă-mi un semn!

– Măi Bulă, dar la semnul ăla cu „Pod în lucru” ce nu a fost clar?

Un tip merge la doctor

– Dom’ doctor, cred că am o problemă gravă. De fiecare dată când beau cafea, mă doare ochiul.

Doctorul îl consultă atent, îl pune să facă analize, îl întreabă de stilul de viață, apoi spune:

– Am găsit problema!

– Și? Ce am?

– Scoate lingurița din ceașcă înainte să bei cafeaua.

Bulă și profesorul de religie

La școală, profesorul de religie îi întreabă pe elevi:

– Copii, cine știe ce este un miracol?

Se ridică Bula:

– Dom’ profesor, un miracol este atunci când un om cade de pe un bloc de zece etaje și scapă cu viață.

Profesorul îl corectează:

– Nu, Bula, asta se numește noroc.

Bula se gândește puțin și spune:

– Atunci un miracol este când omul cade din nou de pe același bloc și scapă iar.

Profesorul zâmbește ironic:

– Nu, Bula, asta e deja coincidență.

Bula oftează și răspunde:

– Aha… atunci miracolul adevărat este când cade a treia oară… și îl nimerește pe profesor!

