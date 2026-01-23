Acasă » Știri » Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist

Anticoncepționalele sub lupa Profesorului Mircea Beuran: riscuri ignorate pentru colecist

De: Paul Hangerli 23/01/2026 | 05:40
Utilizarea anticoncepționalelor hormonale este o practică frecventă și, de cele mai multe ori, sigură, însă nu lipsită de efecte secundare atunci când există factori de risc asociați. Una dintre legăturile mai puțin discutate este cea dintre anticoncepționale și sănătatea colecistului. Așa cum atrage atenția Prof.Dr. Mircea Beuran, „Folosirea de anticoncepționale pe perioadă îndelungată, metabolismul lor se produce în ficat. Lucrul acesta, la fel, dă niște modificări în sinteza fabricării acestor calculi biliari”. Pornind de la această afirmație, este esențial să înțelegem mecanismele prin care hormonii pot influența vezica biliară și de ce unele femei sunt mai vulnerabile decât altele.

Rolul colecistului și echilibrul bilei

Colecistul are rolul de a stoca bila produsă de ficat și de a o elibera în intestin în timpul digestiei, în special după mesele bogate în grăsimi. Bila este un lichid complex, alcătuit din săruri biliare, colesterol și pigmenți. Atunci când acest echilibru este perturbat sau când golirea colecistului este încetinită, bila devine mai concentrată, mai vâscoasă, ceea ce favorizează apariția nisipului biliar și, în timp, a calculilor.

Anticoncepționalele hormonale sunt metabolizate în mare parte la nivel hepatic. Ficatul este responsabil nu doar de neutralizarea acestor substanțe, ci și de producerea bilei. Așa cum subliniază profesorul Mircea Beuran, această suprasolicitare metabolică poate modifica modul în care se sintetizează componentele bilei, creând un context favorabil pentru formarea pietrelor la colecist.

Estrogenul, colesterolul și bila

Estrogenul din anticoncepționale stimulează ficatul să producă mai mult colesterol. O parte din acest colesterol ajunge în bilă, iar când cantitatea depășește capacitatea sărurilor biliare de a-l menține dizolvat, apar cristalele. Acestea reprezintă primul pas în formarea calculilor biliari. Cu cât expunerea la estrogen este mai îndelungată, cu atât riscul crește, mai ales la femeile care au deja un metabolism lipidic dezechilibrat.

Progesteronul și „colecistul leneș”

Progesteronul are un efect relaxant asupra musculaturii netede, inclusiv asupra vezicii biliare. În practică, acest lucru înseamnă că golirea colecistului se face mai lent, bila stagnează mai mult timp și are ocazia să se îngroașe. Această stază biliară este un factor important în apariția dischineziei biliare și a colicilor repetate. Combinația dintre estrogen și progesteron este, din acest motiv, cea mai problematică pentru colecist.

Afecțiuni biliare care pot fi agravate

Pe fondul utilizării anticoncepționalelor, pot apărea sau se pot agrava afecțiuni precum litiaza biliară, colecistita cronică sau dischinezia biliară. Multe femei acuză dureri în partea dreaptă superioară a abdomenului, greață, balonare sau intoleranță la alimente grase. Aceste simptome tind să se accentueze după mese copioase și pot fi confundate ușor cu probleme digestive minore, ceea ce duce la întârzierea diagnosticului.

Riscul nu este egal pentru toate femeile. Cele peste 35 de ani, supraponderale, cu istoric familial de pietre la colecist sau care au avut mai multe sarcini prezintă o vulnerabilitate mai mare. Sedentarismul, alimentația bogată în grăsimi și colesterolul crescut contribuie suplimentar la apariția problemelor biliare atunci când anticoncepționalele sunt utilizate pe termen lung.

În cazul în care litiaza biliară este deja prezentă, anticoncepționalele pot declanșa crize dureroase și pot accelera evoluția bolii. De aceea, în astfel de situații, medicii recomandă de multe ori evitarea preparatelor care conțin estrogen și orientarea către metode contraceptive alternative, alese în funcție de profilul pacientei.

Importanța monitorizării și a stilului de viață

Evaluarea ecografică a colecistului, analizele hepatice și profilul lipidic sunt investigații utile atunci când apar simptome sau înainte de inițierea unui tratament hormonal de durată. Alimentația echilibrată, mesele regulate, evitarea excesului de grăsimi și menținerea unui stil de viață activ pot reduce semnificativ riscurile.

Anticoncepționalele nu duc automat la apariția problemelor de colecist, însă pot favoriza sau agrava afecțiuni biliare existente, mai ales în prezența unor factori de risc. Așa cum reiese și din avertismentul profesorului Mircea Beuran, metabolismul hepatic al acestor medicamente joacă un rol esențial. Alegerea metodei contraceptive trebuie să fie personalizată și făcută în urma unui dialog informat între ginecolog și gastroenterolog, pentru ca beneficiile să depășească riscurile pe termen lung.

