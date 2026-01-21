Acasă » Știri » „Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – recomandarea medicului Mihail Pautov

De: Paul Hangerli 21/01/2026 | 05:40
„Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu” – este afirmația clară și directă a medicului Mihail Pautov, care atrage atenția asupra folosirii excesive a siropurilor de tuse din comerț și propune o alternativă naturală, la îndemîna oricui.

Într-o perioadă în care automedicația este tot mai frecventă, iar rafturile farmaciilor sînt pline de siropuri promovate agresiv, mesajul medicului vine ca un semnal de alarmă: nu tot ce este ambalat și etichetat ca „tratament” este și cea mai bună soluție pentru organism.

Ce spune exact medicul Mihail Pautov

Medicul citează explicit rețeta pe care o recomandă, subliniind simplitatea și eficiența ei:

„Atenție!
Cel mai bun sirop de tuse pe care ți-l poți face acasă este foarte simplu: storci zeamă de lămâie și o amesteci cu aceeași cantitate de miere. Amesteci bine și iei câte o linguriță la fiecare 15–30 de minute, pe care o mesteci ușor și o înghiți cât mai lent.

Acest remediu ajută mai mult decât multe siropuri din comerț, care uneori pot face mai mult rău decât bine. Amestecul stimulează secrețiile, umectează mucoasa, fluidifică mucusul și favorizează expectorația mai rapidă.

Mierea are efect bactericid, ajutând la combaterea unor microbi în cazul infecțiilor. De asemenea, lubrifiază și calmează mucoasele, reducând iritația și senzația de disconfort.

Acesta este unul dintre cele mai eficiente și naturale remedii pentru tuse.”

De ce siropurile din comerț nu sînt mereu soluția ideală

Potrivit specialiștilor, tusea nu este o boală, ci un mecanism de apărare al organismului. Rolul ei este de a elimina mucusul și agenții iritanți din căile respiratorii. Multe siropuri de tuse au ca scop principal suprimarea reflexului de tuse, fără a trata cauza reală.

În cazul tusei productive, acest lucru poate fi chiar contraproductiv, deoarece secrețiile rămîn blocate în bronhii, prelungind inflamația și vindecarea.

Cum funcționează combinația de miere și lămîie

Amestecul recomandat de medic nu este întîmplător. Lămîia stimulează secrețiile și ajută la fluidificarea mucusului, în timp ce mierea are un efect calmant, emolient și antibacterian.

Administrată lent, amestecul acoperă mucoasa gîtului, reduce iritația și favorizează eliminarea mai rapidă a secrețiilor. Spre deosebire de multe siropuri din comerț, nu conține alcool, coloranți sau cantități mari de zahăr rafinat.

Un remediu simplu, dar nu universal

Chiar dacă este eficient în multe cazuri, medicii atrag atenția că acest remediu este recomandat în special pentru tusea ușoară sau moderată, apărută în răceli comune. În cazul tusei persistente, cu febră mare, dureri toracice sau dificultăți de respirație, consultul medical rămîne esențial.

De asemenea, mierea nu este recomandată copiilor sub un an, iar persoanele cu alergii sau diabet trebuie să fie prudente.

Mesajul medicului Mihail Pautov este unul clar: uneori, cele mai simple soluții sînt și cele mai eficiente. Înainte de a apela automat la siropuri din comerț, merită să înțelegem ce tip de tuse avem și dacă nu cumva organismul nostru are nevoie doar de sprijin, nu de suprimare.

Remediul natural cu miere și lămîie rămîne o alternativă accesibilă, sigură și eficientă, atunci cînd este folosit corect și cu discernămînt.

