Dr. Cezar avertizează: mătreața, scalpul uscat sau gras și căderea părului pot ascunde o carență din complexul de vitamine B

„Dacă ai probleme cu mătreața sau ai scalpul prea uscat ori prea gras, dacă îți cade părul, este posibil să ai o carență dintr-o vitamină esențială a complexului B”, spune Dr. Cezar. Afirmația scoate la lumină o legătură adesea ignorată: sănătatea părului nu ține doar de șampoane și tratamente locale, ci și de echilibrul intern al organismului, în special de aportul corect de vitamine din complexul B.

Ce este complexul de vitamine B

Complexul de vitamine B este format din opt vitamine distincte, care acționează interconectat și sunt esențiale pentru metabolism, sistemul nervos, piele, păr și producerea de energie. Fiind vitamine hidrosolubile, ele nu se stochează eficient în organism, ceea ce înseamnă că un aport insuficient se poate reflecta rapid în simptome vizibile.

Vitamina B1 (tiamina) susține transformarea carbohidraților în energie și funcționarea normală a sistemului nervos.

Vitamina B2 (riboflavina) este importantă pentru producerea de energie la nivel celular și pentru sănătatea pielii.

Vitamina B3 (niacina) participă la sute de reacții enzimatice și menține pielea și circulația în stare optimă.

Vitamina B5 (acid pantotenic) ajută la sinteza hormonilor și la refacerea țesuturilor.

Vitamina B6 (piridoxina) influențează metabolismul proteinelor, echilibrul hormonal și imunitatea.

Vitamina B7 (biotina) este cunoscută pentru rolul său în sănătatea părului, pielii și unghiilor.

Vitamina B9 (acid folic) este esențială pentru diviziunea celulară și formarea globulelor roșii.

Vitamina B12 (cobalamina) susține sistemul nervos și oxigenarea țesuturilor, fiind vitală pentru energie și concentrare.

Rolul complexului B în organism

Vitaminele B sunt implicate în aproape toate procesele fundamentale ale corpului. Ele ajută la transformarea alimentelor în energie, susțin sistemul nervos și contribuie la formarea sângelui. De asemenea, joacă un rol major în imunitate și în menținerea sănătății pielii, părului și unghiilor.

Atunci când nivelul lor scade, organismul începe să transmită semnale de alarmă: oboseală persistentă, iritabilitate, tulburări de memorie, anemie, dar și probleme dermatologice sau capilare.

Complexul de vitamine B este unul dintre cei mai importanți factori interni care influențează sănătatea scalpului și a părului. Aceste vitamine susțin diviziunea celulară la nivelul foliculului pilos, oxigenarea rădăcinii și echilibrul secreției de sebum.

Când acest echilibru este perturbat, apar problemele semnalate de Dr. Cezar: mătreață, scalp uscat sau gras și cădere excesivă a părului.

Căderea părului și carențele din complexul B

Căderea părului este frecvent asociată cu deficitul de biotină (B7), vitamina B12, acid folic (B9) și vitamina B6. Lipsa acestora slăbește structura firului de păr, reduce oxigenarea foliculilor și dereglează ciclul natural de creștere. În aceste condiții, părul intră mai rapid în faza de cădere, iar regenerarea este încetinită.

Scalpul uscat apare adesea atunci când există un deficit de B2, B3 sau B5, vitamine implicate în sănătatea pielii și în menținerea barierei cutanate. Rezultatul este senzația de piele care „ține”, mâncărimea și descuamarea fină.

Scalpul gras este, paradoxal, tot un semn de dezechilibru. Deficitul de B6 și B2 poate duce la o secreție excesivă de sebum, care îngrașă rapid părul și creează un mediu favorabil mătreții.

Mătreața este strâns legată de lipsa vitaminelor B3, B6 și B2, care controlează inflamația, descuamarea și sănătatea pielii capului. Chiar și în absența unei infecții fungice, carențele pot declanșa acest simptom.

Surse alimentare și prevenție

Vitaminele din complexul B se găsesc în cereale integrale, leguminoase, ouă, carne, pește, lactate, nuci, semințe, legume cu frunze verzi și drojdie nutritivă. Persoanele stresate, vârstnicii, femeile însărcinate, vegetarienii, veganii sau cei cu probleme digestive sunt mai expuși riscului de deficit.

Afirmația Dr. Cezar trage un semnal de alarmă serios. Problemele părului și ale scalpului pot fi un semnal intern, nu doar o problemă cosmetică. Complexul de vitamine B influențează direct creșterea părului, echilibrul scalpului și sănătatea pielii. Identificarea și corectarea unei carențe poate aduce îmbunătățiri vizibile în câteva săptămâni, demonstrând că părul sănătos începe, de fapt, din interior.

CITEȘTE ȘI: Tinitusul, „piuitul” care nu trebuie ignorat. Avertismentul profesorului Vlad Ciurea despre folosirea excesivă a telefonului

Care este „dieta Moromete”, pe care nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă