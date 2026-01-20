Acasă » Știri » Dr. Cezar avertizează: mătreața, scalpul uscat sau gras și căderea părului pot ascunde o carență din complexul de vitamine B

Dr. Cezar avertizează: mătreața, scalpul uscat sau gras și căderea părului pot ascunde o carență din complexul de vitamine B

De: Paul Hangerli 20/01/2026 | 05:40
Dr. Cezar avertizează: mătreața, scalpul uscat sau gras și căderea părului pot ascunde o carență din complexul de vitamine B
Dr. Cezar, sursa- captură social media canalul Altceva cu Adrian Artene

„Dacă ai probleme cu mătreața sau ai scalpul prea uscat ori prea gras, dacă îți cade părul, este posibil să ai o carență dintr-o vitamină esențială a complexului B”, spune Dr. Cezar. Afirmația scoate la lumină o legătură adesea ignorată: sănătatea părului nu ține doar de șampoane și tratamente locale, ci și de echilibrul intern al organismului, în special de aportul corect de vitamine din complexul B.

Ce este complexul de vitamine B

Complexul de vitamine B este format din opt vitamine distincte, care acționează interconectat și sunt esențiale pentru metabolism, sistemul nervos, piele, păr și producerea de energie. Fiind vitamine hidrosolubile, ele nu se stochează eficient în organism, ceea ce înseamnă că un aport insuficient se poate reflecta rapid în simptome vizibile.

Vitamina B1 (tiamina) susține transformarea carbohidraților în energie și funcționarea normală a sistemului nervos.
Vitamina B2 (riboflavina) este importantă pentru producerea de energie la nivel celular și pentru sănătatea pielii.
Vitamina B3 (niacina) participă la sute de reacții enzimatice și menține pielea și circulația în stare optimă.
Vitamina B5 (acid pantotenic) ajută la sinteza hormonilor și la refacerea țesuturilor.
Vitamina B6 (piridoxina) influențează metabolismul proteinelor, echilibrul hormonal și imunitatea.
Vitamina B7 (biotina) este cunoscută pentru rolul său în sănătatea părului, pielii și unghiilor.
Vitamina B9 (acid folic) este esențială pentru diviziunea celulară și formarea globulelor roșii.
Vitamina B12 (cobalamina) susține sistemul nervos și oxigenarea țesuturilor, fiind vitală pentru energie și concentrare.

Rolul complexului B în organism

Vitaminele B sunt implicate în aproape toate procesele fundamentale ale corpului. Ele ajută la transformarea alimentelor în energie, susțin sistemul nervos și contribuie la formarea sângelui. De asemenea, joacă un rol major în imunitate și în menținerea sănătății pielii, părului și unghiilor.

Atunci când nivelul lor scade, organismul începe să transmită semnale de alarmă: oboseală persistentă, iritabilitate, tulburări de memorie, anemie, dar și probleme dermatologice sau capilare.

Complexul de vitamine B este unul dintre cei mai importanți factori interni care influențează sănătatea scalpului și a părului. Aceste vitamine susțin diviziunea celulară la nivelul foliculului pilos, oxigenarea rădăcinii și echilibrul secreției de sebum.

Când acest echilibru este perturbat, apar problemele semnalate de Dr. Cezar: mătreață, scalp uscat sau gras și cădere excesivă a părului.

Căderea părului și carențele din complexul B

Căderea părului este frecvent asociată cu deficitul de biotină (B7), vitamina B12, acid folic (B9) și vitamina B6. Lipsa acestora slăbește structura firului de păr, reduce oxigenarea foliculilor și dereglează ciclul natural de creștere. În aceste condiții, părul intră mai rapid în faza de cădere, iar regenerarea este încetinită.

Scalpul uscat apare adesea atunci când există un deficit de B2, B3 sau B5, vitamine implicate în sănătatea pielii și în menținerea barierei cutanate. Rezultatul este senzația de piele care „ține”, mâncărimea și descuamarea fină.

Scalpul gras este, paradoxal, tot un semn de dezechilibru. Deficitul de B6 și B2 poate duce la o secreție excesivă de sebum, care îngrașă rapid părul și creează un mediu favorabil mătreții.

Mătreața este strâns legată de lipsa vitaminelor B3, B6 și B2, care controlează inflamația, descuamarea și sănătatea pielii capului. Chiar și în absența unei infecții fungice, carențele pot declanșa acest simptom.

Surse alimentare și prevenție

Vitaminele din complexul B se găsesc în cereale integrale, leguminoase, ouă, carne, pește, lactate, nuci, semințe, legume cu frunze verzi și drojdie nutritivă. Persoanele stresate, vârstnicii, femeile însărcinate, vegetarienii, veganii sau cei cu probleme digestive sunt mai expuși riscului de deficit.

Afirmația Dr. Cezar trage un semnal de alarmă serios. Problemele părului și ale scalpului pot fi un semnal intern, nu doar o problemă cosmetică. Complexul de vitamine B influențează direct creșterea părului, echilibrul scalpului și sănătatea pielii. Identificarea și corectarea unei carențe poate aduce îmbunătățiri vizibile în câteva săptămâni, demonstrând că părul sănătos începe, de fapt, din interior.

CITEȘTE ȘI: Tinitusul, „piuitul” care nu trebuie ignorat. Avertismentul profesorului Vlad Ciurea despre folosirea excesivă a telefonului

 Care este „dieta Moromete”, pe care nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Energia Dragonului aduce decizii curajoase și adevăruri imposibil de evitat
Știri
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Energia Dragonului aduce decizii curajoase și adevăruri imposibil de evitat
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în marile orașe
Știri
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în marile orașe
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Energia Dragonului aduce decizii curajoase și adevăruri imposibil ...
Horoscop chinezesc azi, 20 ianuarie 2026. Energia Dragonului aduce decizii curajoase și adevăruri imposibil de evitat
Dana Roba i-a spus adio iubitului american: „Nu suport să vină și să facă figuri”
Dana Roba i-a spus adio iubitului american: „Nu suport să vină și să facă figuri”
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în ...
Prognoza meteo azi, 20 ianuarie 2026. Temperaturi negative în toate regiunile și frig accentuat în marile orașe
O companie lansează oferte pentru sejururi pe Lună. Cât costă 5 zile în spațiu
O companie lansează oferte pentru sejururi pe Lună. Cât costă 5 zile în spațiu
Căminele studențești din România – de la igrasie la revoltă publică
Căminele studențești din România – de la igrasie la revoltă publică
Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ...
Dani Vicol ar fi fost drogat în momentul tragediei?! Dezvăluirea făcută de avocatul Virgil Boglea: ”Există un raport de autopsie”
Vezi toate știrile
×