Tinitusul, „piuitul” care nu trebuie ignorat. Avertismentul profesorului Vlad Ciurea despre folosirea excesivă a telefonului

Tot mai mulți români acuză un piuit persistent în urechi, un sunet care nu există în realitate, dar care le afectează somnul, concentrarea și starea psihică. Celebrul neurochirurg Vlad Ciurea atrage atenția asupra unei posibile legături între utilizarea excesivă a telefonului mobil și apariția tinitusului, un simptom tot mai frecvent în societatea modernă.

Avertismentul profesorului Vlad Ciurea

Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit în repetate rânduri despre efectele folosirii îndelungate a telefonului mobil, mai ales atunci când acesta este utilizat direct la ureche, fără dispozitive hands-free sau fără păstrarea unei distanțe minime. Medicul descrie situații întâlnite frecvent în cabinet, în care pacienți de toate vârstele reclamă apariția unui sunet persistent în urechi, asociat cu scăderea auzului.

„E vestit acest lucru şi cunoscut. Cei care au vorbit mult pe telefon direct, fără legătură cu bluetooth sau cu altceva, fără distanţă, toţi au avut asemenea probleme. Zic, păi stai că n-aud bine, parcă am piu. Ce aveţi, domnule? Tinitus. Tinitus. Păi câte ore folosiți? Trei, patru. Păi e normal că aveţi tinitus. Doamnă tânără, frumoasă, zice că e piu în ureche, dar de unde e piu în ureche? Ați înţeles, de la tinitus.”

Declarația sa readuce în prim-plan o problemă ignorată adesea, mai ales de persoanele tinere, care folosesc telefonul mobil ore în șir, fără a conștientiza efectele pe termen lung asupra sănătății auditive și neurologice.

Ce este tinitusul

Tinitusul reprezintă perceperea unui sunet în urechi sau în cap, fără ca acesta să provină dintr-o sursă externă reală. Pacienții descriu acest sunet sub forme diferite, de la un țiuit fin până la bâzâit, șuierat, foșnet sau chiar un huruit constant. În unele cazuri, sunetul este perceput ca fiind pulsatoriu, sincron cu bătăile inimii.

Este important de subliniat faptul că tinitusul nu este o boală propriu-zisă, ci un simptom. El indică, de cele mai multe ori, o disfuncție la nivelul urechii, al nervului auditiv sau al sistemului nervos central.

Cum se manifestă tinitusul

Manifestările tinitusului diferă considerabil de la o persoană la alta. Unele persoane percep un țiuit constant, prezent în permanență, în timp ce altele descriu un sunet intermitent, care apare și dispare. Intensitatea poate varia de la ușoară și suportabilă până la severă, cu impact major asupra vieții de zi cu zi.

Simptomele se accentuează adesea în momentele de liniște, mai ales noaptea, când lipsa zgomotelor de fond face ca sunetul să fie mai evident. Din acest motiv, tinitusul este frecvent asociat cu dificultăți de concentrare, tulburări de somn, iritabilitate și stări de anxietate sau depresie.

Din punct de vedere medical, există tinitus subiectiv, care este auzit doar de pacient și reprezintă forma cea mai frecventă, și tinitus obiectiv, o formă rară, care poate fi percepută și de medic și care este, de obicei, legată de probleme vasculare sau musculare.

De la ce apare tinitusul

Cauzele tinitusului sunt numeroase și, în multe situații, pot coexista. Afecțiunile urechii reprezintă una dintre cele mai frecvente surse ale acestui simptom. Dopurile de cerumen, infecțiile urechii, otoscleroza, perforațiile timpanului sau boala Ménière pot genera sau agrava tinitusul.

O altă cauză importantă este afectarea auzului. Expunerea prelungită la zgomote puternice, utilizarea frecventă a căștilor audio la volum ridicat, traumatismele acustice produse de explozii sau concerte, dar și pierderea naturală a auzului odată cu înaintarea în vârstă sunt factori recunoscuți.

Tinitusul poate avea și cauze neurologice sau vasculare. Leziunile nervului auditiv, tumorile benigne precum neurinomul acustic, tulburările de circulație cerebrală sau hipertensiunea arterială pot declanșa apariția sunetului perceput în urechi.

Nu în ultimul rând, stresul cronic, anxietatea, tulburările articulației temporo-mandibulare, afecțiunile coloanei cervicale, diabetul sau reacțiile adverse ale unor medicamente pot contribui semnificativ la apariția și menținerea tinitusului.

Factorii de risc

Tinitusul apare mai frecvent la persoanele care sunt expuse constant la zgomot, fie la locul de muncă, fie în timpul activităților recreative. Riscul crește odată cu vârsta, în special după 50 de ani, dar este mai mare și în rândul fumătorilor sau al persoanelor care suferă de hipertensiune ori alte boli cardiovasculare.

De asemenea, persoanele cu niveluri ridicate de stres, anxietate sau depresie sunt mai predispuse la acest simptom. Utilizarea frecventă a căștilor audio sau a telefonului mobil la ureche, pentru perioade îndelungate, reprezintă un factor de risc tot mai des întâlnit în societatea modernă.

Cum se tratează tinitusul

În prezent, nu există un tratament universal care să vindece complet tinitusul, însă există numeroase metode prin care simptomul poate fi controlat și ameliorat. Primul pas este identificarea și tratarea cauzei care a dus la apariția acestuia. Îndepărtarea dopurilor de cerumen, tratarea infecțiilor, reglarea tensiunii arteriale sau modificarea unei medicații ototoxice pot duce la reducerea simptomelor.

Terapia sunetului este o metodă frecvent utilizată, care presupune folosirea zgomotului alb, a sunetelor ambientale sau a aparatelor auditive dotate cu funcție de mascare a tinitusului. Acestea ajută creierul să ignore sunetul perceput.

Terapia cognitiv-comportamentală are un rol important în reducerea impactului emoțional al tinitusului. Prin această abordare, pacienții învață să gestioneze anxietatea, să își îmbunătățească somnul și să reducă atenția acordată sunetului.

În anumite cazuri, medicul poate recomanda tratament medicamentos sau suplimente, însă acestea se administrează doar la indicație medicală, iar eficiența lor variază de la un pacient la altul.

Schimbările de stil de viață sunt esențiale. Reducerea stresului, evitarea cafelei, alcoolului și nicotinei, respectarea unui program regulat de somn și practicarea exercițiilor fizice moderate pot contribui semnificativ la ameliorarea simptomelor.

Când este necesar consultul medical

Un consult de specialitate este recomandat atunci când tinitusul apare brusc, este prezent doar într-o singură ureche, are caracter pulsatil sau este însoțit de amețeli, dureri de cap ori pierdere de auz. De asemenea, persistența simptomelor timp de mai multe săptămâni impune evaluare medicală.

Tinitusul este un simptom frecvent, cu un impact real asupra calității vieții. Avertismentul profesorului Vlad Ciurea atrage atenția asupra efectelor pe termen lung ale utilizării excesive a telefonului mobil și asupra nevoii de prevenție. Deși nu există un tratament miraculos, diagnosticarea corectă, tratarea cauzei și schimbările de stil de viață pot transforma tinitusul dintr-o problemă copleșitoare într-una gestionabilă.

CITEȘTE ȘI: Beatrice Mahler ne atenționează asupra tuberculozei, boala care nu alege în funcție de statut social

Care este „dieta Moromete”, pe care nutriționistul Mihaela Bilic o recomandă