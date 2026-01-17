Acasă » Știri » Beatrice Mahler ne atenționează asupra tuberculozei, boala care nu alege în funcție de statut social

Beatrice Mahler ne atenționează asupra tuberculozei, boala care nu alege în funcție de statut social

17/01/2026
Beatrice Mahler ne atenționează asupra tuberculozei, boala care nu alege în funcție de statut social
Beatrice Mahler, sursa- captură social media Green Report

Tuberculoza rămîne una dintre bolile despre care credem, în mod greșit, că „li se întîmplă altora” — celor săraci, celor marginalizați, celor care trăiesc în condiții grele. Realitatea medicală contrazice însă frontal această percepție. Așa cum avertizează Beatrice Mahler, medic pneumolog: „Tuberculoza este o boală transmisă pe calea aerului, ceea ce înseamnă că ea nu alege în funcție de statutul social, ci de nivelul imunității, care poate scădea în condiții de stres, insomnie, depresie netratată și multe altele.” Această afirmație mută discuția din zona prejudecăților în zona responsabilității medicale și personale.

Ce este, de fapt, tuberculoza

Tuberculoza (TBC) este o boală infecțioasă produsă de bacteria Mycobacterium tuberculosis, care afectează cel mai frecvent plămînii, dar care poate implica și alte organe: ganglionii limfatici, oasele, rinichii sau chiar creierul, sub forma meningitei tuberculoase. Deși este o boală cunoscută de secole, tuberculoza nu aparține trecutului. Ea continuă să circule într-o lume modernă, urbană, conectată, în care oamenii trăiesc sub presiune constantă.

Important de subliniat este că tuberculoza este vindecabilă, dar devine gravă și uneori fatală atunci cînd diagnosticul întîrzie sau tratamentul nu este urmat corect. În acest sens, TBC nu este doar o problemă medicală, ci și una de informare, acces la servicii de sănătate și încredere în sistemul medical.

Cum se transmite și de ce nu „alege” pe nimeni

Tuberculoza se transmite pe cale aeriană, prin particule microscopice eliminate atunci cînd o persoană cu tuberculoză pulmonară activă tușește, strănută, vorbește sau chiar cîntă. Nu este nevoie de un contact apropiat, de atingere sau de folosirea acelorași obiecte. Bacteria circulă în aer, invizibilă, și poate fi inhalată de oricine se află în apropiere.

Această formă de transmitere explică de ce tuberculoza nu face diferențe de statut social. Nu se transmite prin mîncare, sărut, folosirea aceleiași toalete sau prin obiecte contaminate, ci prin aerul respirat. Factorul decisiv nu este „cine ești”, ci cît de pregătit este organismul tău să lupte cu bacteria.

Imunitatea: linia invizibilă de apărare

Afirmația doamnei doctor Beatrice Mahler aduce în prim-plan un adevăr esențial: imunitatea este cheia. Nivelul acesteia poate scădea nu doar în cazul unor boli grave, ci și în contexte extrem de frecvente în viața modernă — stres cronic, lipsă de somn, epuizare, depresie netratată, anxietate prelungită. Toate acestea slăbesc capacitatea organismului de a ține sub control bacteria, care poate exista în stare latentă ani de zile.

Există două forme principale ale bolii: tuberculoza latentă, în care bacteria este prezentă, dar „adormită”, fără simptome și fără contagiozitate, și tuberculoza activă, în care apar manifestările clinice și riscul de transmitere. Trecerea de la forma latentă la cea activă este strîns legată de scăderea imunității — exact acea zonă în care stilul de viață modern joacă un rol major.

Semnele care nu trebuie ignorate

Simptomele tuberculozei pot fi insidioase la început. O tuse care persistă mai mult de trei săptămîni, oboseala accentuată, febra ușoară de seară, transpirațiile nocturne sau scăderea inexplicabilă în greutate sînt adesea puse pe seama stresului sau a suprasolicitării. Tocmai această banalizare a simptomelor duce la întîrzierea diagnosticului.

În formele avansate, pot apărea tusea cu sînge și durerile toracice, semne care impun prezentarea urgentă la medic. Diagnosticul se stabilește prin investigații clare — radiografie pulmonară, analize de spută, teste de sânge și testul cutanat — iar tratamentul este disponibil și gratuit în România.

De ce prevenția și tratamentul corect salvează vieți

Tratamentul tuberculozei durează minimum șase luni și presupune administrarea unei combinații de antibiotice specifice, sub strictă supraveghere medicală. Respectarea tratamentului este esențială. Întreruperea lui favorizează apariția formelor rezistente la medicamente, mult mai greu de tratat și cu risc crescut de complicații.

România rămîne, din păcate, printre țările europene cu incidență mai ridicată a tuberculozei, deși numărul cazurilor a scăzut constant în ultimii ani. Prevenția — vaccinarea BCG, depistarea timpurie, aerisirea spațiilor și accesul rapid la medic — rămîne una dintre cele mai eficiente arme împotriva bolii.

În concluzie, tuberculoza nu este o boală a trecutului și nici una „a altora”. Este o boală a prezentului, care se strecoară acolo unde imunitatea cedează. Mesajul transmis de medici precum Beatrice Mahler este clar: grija pentru sănătatea mentală, odihnă, echilibru și acces la îngrijire medicală sînt parte din prevenția tuberculozei. Informarea corectă și reacția la timp pot face diferența dintre boală și vindecare.

×