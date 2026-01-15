Acasă » Știri » Dr. Mihail Pautov explică semnele deficitului de testosteron: slăbiciunea, oboseala și legătura surprinzătoare cu depresia

De: Paul Hangerli 15/01/2026 | 05:40
Dr. Mihail Pautov, sursa- arhiva CANCAN.RO

Deficitul de testosteron este mult mai mult decât o problemă hormonală izolată. Este o stare care afectează simultan corpul și mintea, iar de cele mai multe ori trece neobservată sau este pusă pe seama stresului ori a înaintării în vârstă. Pornind de la explicațiile clare ale medicului Mihail Pautov, acest articol analizează, pas cu pas, cele mai importante semne ale deficitului de testosteron și de ce ele nu ar trebui ignorate.

Ce este testosteronul și de ce este atât de important

Testosteronul este hormonul esențial pentru echilibrul organismului masculin. El influențează direct masa musculară, forța fizică, densitatea osoasă și nivelul de energie. În același timp, are un rol major în reglarea stării de spirit, a motivației și a capacității de concentrare. Atunci când nivelul acestui hormon scade, efectele nu sunt subtile, ci se resimt în viața de zi cu zi, chiar dacă nu sunt imediat puse în legătură cu o cauză hormonală.

Slăbiciunea generalizată – un semn clar, dar adesea ignorat

Unul dintre cele mai sugestive semne ale deficitului de testosteron este slăbiciunea generalizată, un simptom frecvent confundat cu oboseala banală. Dr. Mihail Pautov descrie acest semnal într-un mod extrem de concret:

„Un alt semn al deficitului de testosteron este o slăbiciune generalizată, da? Pe lângă faptul că ești obosit, ai o slăbiciune. Exact ca o slăbiciune pe care o simți de multe ori când ești răcit. Că masa asta musculară, că mâinile pe care le ai nu sunt făcute să facă chestii și simți că ești slab și ai această slăbiciune generalizată. Ăsta poate să fie un semn al deficitului de testosteron.”

Această slăbiciune nu înseamnă doar lipsă de chef sau de energie, ci o senzație fizică reală: mușchii par lipsiți de forță, iar activitățile obișnuite devin mai greu de dus la capăt.

Testosteronul este direct responsabil de menținerea masei și tonusului muscular. Atunci când nivelul lui scade, mușchii încep să se subțieze, iar forța fizică se diminuează treptat. Mulți bărbați observă că nu mai pot susține efortul ca înainte, că obosesc mai repede sau că rezultatele la antrenamente dispar, chiar dacă stilul de viață nu s-a schimbat semnificativ.

De cele mai multe ori, această schimbare este pusă pe seama vârstei, însă cauza reală poate fi un dezechilibru hormonal nediagnosticat.

Testosteronul și starea psihică: legătura cu depresia și anxietatea

Un alt aspect esențial subliniat de Dr. Mihail Pautov este impactul deficitului de testosteron asupra psihicului. Modificările de dispoziție sunt frecvente și, adesea, greu de explicat.

„Un alt semn important al deficitului de testosteron este modificarea a dispoziției. Dacă ai stări de depresie, de iritabilitate, de anxietate, e incredibil cât de des sunt asociate cele două, deficitul de testosteron și cu depresia.”

Nivelurile scăzute de testosteron pot duce la pierderea motivației, la iritabilitate crescută și la stări depresive persistente. În multe cazuri, aceste simptome sunt tratate exclusiv din perspectivă psihologică, fără a se investiga componenta hormonală care le întreține.

Un alt semn definitoriu este oboseala persistentă. Nu este vorba despre o stare de epuizare după o zi grea, ci despre o senzație constantă de lipsă de energie, prezentă încă de dimineață. Chiar și după un somn aparent suficient, corpul pare să funcționeze „pe avarie”, iar concentrarea și randamentul sunt scăzute pe tot parcursul zilei.

Alte semnale care pot indica un deficit de testosteron

Pe lângă slăbiciune, oboseală și schimbări de dispoziție, deficitul de testosteron se poate manifesta și prin scăderea libidoului, disfuncție erectilă, acumulare de grăsime abdominală și scăderea densității osoase. Pot apărea probleme de memorie, dificultăți de concentrare și o diminuare evidentă a încrederii în sine. Privite împreună, aceste semne conturează un tablou clar de dezechilibru hormonal.

Mulți bărbați ajung să accepte aceste schimbări ca fiind „normale”, mai ales după o anumită vârstă. Alții tratează simptomele separat, fără să facă legătura dintre ele. În realitate, un set simplu de analize hormonale poate explica de ce organismul nu mai funcționează la capacitatea de altădată.

Deficitul de testosteron nu este o problemă minoră și nici una care ține exclusiv de viața sexuală. Așa cum explică Dr. Mihail Pautov, slăbiciunea generalizată, oboseala persistentă și modificările de dispoziție sunt semnale clare că ceva nu este în echilibru. Ignorarea lor poate duce la o scădere semnificativă a calității vieții, în timp ce identificarea cauzei și abordarea corectă pot face diferența între a funcționa la limită și a-ți recăpăta energia, forța și echilibrul mental.

