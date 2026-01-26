Acasă » Știri » Ce scrie pe biletul de adio al Vivianei Niță. Mesajul de adio al doctoriţei din București a fost dezvăluit

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 20:40
Apar noi detalii în cazul morții misterioase a Vivianei Niță, medicul radiolog de 39 de ani din București. Femeia a fost găsită fără viață în locuința sa, iar anchetatorii au luat în calcul ipoteza unui gest extrem. Cel mai negru scenariu a fost confirmat. Ce scria, de fapt, în biltul de adio pe care doctorița l-a lăsat?

Anchetatorii conturează primele ipoteze în cazul morții Vivianei Niță, medicul radiolog din București. Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, trupul fără viață al femeii a fost descoperit de către fostul soț – în locuința sa din cartierul Dămăroaia, Sectorul 1, după ce timp de mai multe ore nu a putut fi contactată pe telefonul mobil. Bărbatul a sunat imediat la 112, însă, din păcate, echipajul medical nu a mai putut face nimic pentru viața acesteia.

Ce scria în mesajul de adio lăsat de Viviana Niță

În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit în locuința victimei mai multe medicamente și un mesaj de adio. De asemenea, Viviana Niță a fost găsită cu o pungă de plastic pe cap, legată cu un cordon în jurul gâtului.

Potrivit celor apropiați, femeia fusese diagnosticată cu o formă severă de depresie, boală care ar fi împins-o de mai multe ori să își pună capăt zilelor, în special după ce divorțase de fostul soț. Pentru a se asigura că nu a fost vorba de o crimă, polițiștii au analizat și verificat fiecare colțușor din apartamentul doctoriței. Printre altele, aceștia au descoperit un bilet de adio lăsat de Viviana Niță: „Îmi pare rău”, sunt cele trei cuvinte pe care medicul le-a scris pe biletul de adio.

Viviana Niță lucra ca medic radiolog la una dintre cele mai mari clinici private din București și era cunoscută în rândul colegilor ca fiind o persoană dedicată meseriei sale și extrem de profesionistă. Anchetatorii continuă verificările pentru a clarifica toate cauzele și circumstanțele care au dus la tragedie, însă rezultatele oficiale ale autopsiei vor stabili cauza exactă a morții.

Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem

