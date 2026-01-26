Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

Moartea Vivianei Niță rămâne învăluită în mister. De profesie medic radiolog, femeia a fost găsită fără viață în locuința sa, din sectorul 1 al Capitalei. Fostul iubit al doctoriței a făcut descoperirea. Ce au găsit anchetatorii în locuință, de fapt, dar și ce avea pe cap medicul radiolog?

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Viviana Niță a fost găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Dămăroaia, sectorul 1 al Capitalei. Alerta a fost dată de iubitul ei, după ce acesta ar fi încercat să o sune de mai multe ori, însă fără rezultat. Îngrijorat, bărbatul a ajuns la locuința acesteia și găsit-o fără suflare. A sunat de urgență la 112, însă echipa de prim ajutor ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru viața acesteia.

Ce au descoperit anchetatorii în apartamentul Vivianei Niță?

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani. În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis Poliția Capitalei.

Din primele informații făcute publice, surse din anchetă au susținut că nu au fost identificate urme evidente de violență pe corpul doctoriței, însă Viviana Niță ar fi fost găsită cu o pungă de plastic pe cap, legată cu un cordon, detaliu care urmează să fie analizat în urma unei expertize medico-legale.

De asemenea, în locuința doctoriție au fost găsite mai multe medicamente și un bilet de adio, ceea ce ar putea sugera că a fost vorba despre un gest extrem al medicului. În trecut, aceasta ar mai fi avut și alte tentative de a-și lua viața din cauza depresiei, boală de care suferea de ceva ani.

