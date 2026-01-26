Acasă » Știri » Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

De: Irina Vlad 26/01/2026 | 18:44
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani

Moartea Vivianei Niță rămâne învăluită în mister. De profesie medic radiolog, femeia a fost găsită fără viață în locuința sa, din sectorul 1 al Capitalei. Fostul iubit al doctoriței a făcut descoperirea. Ce au găsit anchetatorii în locuință, de fapt, dar și ce avea pe cap medicul radiolog?

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, Viviana Niță a fost găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Dămăroaia, sectorul 1 al Capitalei. Alerta a fost dată de iubitul ei, după ce acesta ar fi încercat să o sune de mai multe ori, însă fără rezultat. Îngrijorat, bărbatul a ajuns la locuința acesteia și găsit-o fără suflare. A sunat de urgență la 112, însă echipa de prim ajutor ajunsă la fața locului nu a mai putut face nimic pentru viața acesteia.

Ce au descoperit anchetatorii în apartamentul Vivianei Niță?

„La data de 24 ianuarie 2026, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, în jurul orei 16.20, de către un bărbat, cu privire la faptul că a găsit o femeie care nu prezenta semne vitale, la o adresă din Sectorul 1. Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o femeie în vârstă de 39 de ani.

În pofida eforturilor depuse de cadrele medicale, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul Național de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei”, a transmis Poliția Capitalei.

Din primele informații făcute publice, surse din anchetă au susținut că nu au fost identificate urme evidente de violență pe corpul doctoriței, însă Viviana Niță ar fi fost găsită cu o pungă de plastic pe cap, legată cu un cordon, detaliu care urmează să fie analizat în urma unei expertize medico-legale.

De asemenea, în locuința doctoriție au fost găsite mai multe medicamente și un bilet de adio, ceea ce ar putea sugera că a fost vorba despre un gest extrem al medicului. În trecut, aceasta ar mai fi avut și alte tentative de a-și lua viața din cauza depresiei, boală de care suferea de ceva ani.

Cu ce boală se confrunta Viviana Niță, doctorița găsită moartă în casă. A recurs la un gest extrem

Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
Știri
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Știri
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut…
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
Mediafax
Turcul care a ucis un polițist cu mașina a evadat de la Rahova
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Mediafax
Surse: Coaliția amână angajarea răspunderii pe reforma administrației. Divergențe între premier și PSD-UDMR
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani de ispășit la Rahova. Unde ar fi fugit Abdullah Ataș
Gandul.ro
A evadat criminalul turc care a omorât un polițist. „Regele Veiozelor” mai avea 11 ani...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
Mulți șoferi nu știu ce reprezintă martorul din imagine. Ce trebuie să faci dacă se aprinde
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie ...
ARCMEDIA conduce detașat clasamentul grupurilor de presă la nivel national începând cu luna decembrie și este liderul absolut al internetului din România cu peste 8.7 miliarde de vizualizări pe rețelele sociale în 2025
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Gabriela, fosta lui Alex Bodi, răsfățată de un admirator secret! Ce cadou scump a primit bruneta
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Românii care își doresc un copil ar putea primi 15.000 de lei. Banii se vor acorda în două tranșe
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai ...
Maria Constantin, pusă la zid după ce a apărut fără machiaj și filtre: „Nu pot să cred ce ți-ai făcut!”
Două cicloane mediteraneene schimbă vremea în România până la final de lună. Avertisment ANM
Două cicloane mediteraneene schimbă vremea în România până la final de lună. Avertisment ANM
Vezi toate știrile
×