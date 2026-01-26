Acasă » Știri » Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani

Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani

De: Anca Chihaie 26/01/2026 | 12:11
Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani/foto: Facebook

Un caz dramatic a zguduit recent comunitatea medicală din Capitală, după ce o doctoriță radiolog în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără viață în locuința sa din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută de fostul partener de viață, cu care femeia se despărțise în urmă cu puțin timp, iar circumstanțele decesului au determinat autoritățile să deschidă o anchetă pentru moarte suspectă.

Femeia de 39 de ani, cea care avea o carieră de succes în lumea medicală, ar fi intrat în depresie în ultima perioadă, tocmai de aceea se ia în calcul ca principală variantă cea a sinuciderii, însă se așteaptă rezultatele necropsiei.

O doctoriță radiolog în vârstă de 39 de ani a murit 

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, bărbatul a decis să meargă la apartamentul femeii după ce aceasta nu a mai răspuns la apelurile telefonice și mesajele primite. Ajuns la fața locului, a realizat că situația este una gravă și a alertat imediat serviciile de urgență. Echipajele medicale sosite nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul. În paralel, la locuință au intervenit și polițiștii, care au demarat procedurile legale specifice unui astfel de caz.

Primele verificări nu au indicat urme evidente de violență. Din acest motiv, principala ipoteză luată în calcul în acest stadiu este cea a sinuciderii. Totuși, autoritățile subliniază că orice concluzie finală va fi stabilită doar după finalizarea tuturor expertizelor medico-legale necesare. În prezent, se așteaptă rezultatele necropsiei, care ar urma să clarifice cauza exactă a morții, precum și concluziile expertizei toxicologice.

Surse apropiate anchetei indică faptul că femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, existând suspiciuni că s-ar fi confruntat cu episoade de depresie în ultimele luni. Aceste elemente sunt analizate de anchetatori în contextul mai larg al vieții personale și profesionale a doctoriței, pentru a putea înțelege mai bine circumstanțele care au precedat decesul.

CITEȘTE ȘI: Când va fi înmormântat Alin, elevul ucis de colegii lui minori. Comuna Cenei din Timiș se pregătește să îl conducă pe ultimul drum

Tatăl lui Alin nu va fi prezentat la înmormântare? De ce se află bărbatul în spatele gratiilor

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Știri
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Știri
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații...
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care...
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani ar mai fi bătut un tânăr, care însă și-a retras plângerea
Digi24
Crima din Cenei. Noi detalii despre suspecți: cei doi băieți de 15 ani...
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Mediafax
Cât costă cea mai SCUMPĂ ciorbă din România. Te „arde” rău la buzunar
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu de aproape 800 de kilometri
Click.ro
Primul tren de mare viteză din România va lega două mari orașe pe un traseu...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de jandarmi, iar tatăl a fost găsit ascuns în pod
Digi24
VIDEO Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
Promotor.ro
Drone, roboți și vehicule de luptă autonome, în România. NATO pregătește „zone automatizate” de apărare
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Descopera.ro
O gaură neagră antică sfidează legile fizicii!
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Go4Games
Parodie medievală a jocurilor GTA, disponibilă în mod gratuit
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul: „În vigoare este un cod portocaliu”
Gandul.ro
Cât durează episodul de ploaie și când se întorc zăpezile. ANM, noi informații pentru Gândul:...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Top 3 zodii conflictuale. Sunt cunoscute pentru impulsivitate și reacții exagerate
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
Serghei Mizil intervine în cazul uciderii lui Mario Berinde: ”Nu a fost o joacă de copii”
(P) Mai mult decât hrană și joacă pentru câinele sau pisica ta
(P) Mai mult decât hrană și joacă pentru câinele sau pisica ta
A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe ...
A evadat Abdullah Ataș, turcul condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea poliţistului Gheorghe Ionescu
Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă
Ce pun japonezii în omletă. Ingredientul secret care o face pufoasă
Urmează un fenomen meteorologic extrem. Ciclonul-bombă va lovi în mai multe zone din Europa
Urmează un fenomen meteorologic extrem. Ciclonul-bombă va lovi în mai multe zone din Europa
Vezi toate știrile
×