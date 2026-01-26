Viviana Niță, o doctoriță din București, găsită moartă în casă. Ce s-a întâmplat cu femeia de 39 de ani

Un caz dramatic a zguduit recent comunitatea medicală din Capitală, după ce o doctoriță radiolog în vârstă de 39 de ani a fost găsită fără viață în locuința sa din Sectorul 1. Descoperirea a fost făcută de fostul partener de viață, cu care femeia se despărțise în urmă cu puțin timp, iar circumstanțele decesului au determinat autoritățile să deschidă o anchetă pentru moarte suspectă.

Femeia de 39 de ani, cea care avea o carieră de succes în lumea medicală, ar fi intrat în depresie în ultima perioadă, tocmai de aceea se ia în calcul ca principală variantă cea a sinuciderii, însă se așteaptă rezultatele necropsiei.

Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, bărbatul a decis să meargă la apartamentul femeii după ce aceasta nu a mai răspuns la apelurile telefonice și mesajele primite. Ajuns la fața locului, a realizat că situația este una gravă și a alertat imediat serviciile de urgență. Echipajele medicale sosite nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, fiind constatat decesul. În paralel, la locuință au intervenit și polițiștii, care au demarat procedurile legale specifice unui astfel de caz.

Primele verificări nu au indicat urme evidente de violență. Din acest motiv, principala ipoteză luată în calcul în acest stadiu este cea a sinuciderii. Totuși, autoritățile subliniază că orice concluzie finală va fi stabilită doar după finalizarea tuturor expertizelor medico-legale necesare. În prezent, se așteaptă rezultatele necropsiei, care ar urma să clarifice cauza exactă a morții, precum și concluziile expertizei toxicologice.

Surse apropiate anchetei indică faptul că femeia ar fi trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, existând suspiciuni că s-ar fi confruntat cu episoade de depresie în ultimele luni. Aceste elemente sunt analizate de anchetatori în contextul mai larg al vieții personale și profesionale a doctoriței, pentru a putea înțelege mai bine circumstanțele care au precedat decesul.

