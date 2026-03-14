Prognoza meteo azi, 14 martie 2026. Vreme caldă în Banat și Oltenia: temperaturile ajung la 17 grade în vestul României

Prognoza meteo azi, 14 martie 2026. În ansamblu, România va avea o zi de primăvară destul de blândă. Temperaturile se vor situa în general între 10 și 17°C, iar precipitațiile vor fi rare sau absente în majoritatea regiunilor. Vestul și sud-vestul țării vor beneficia de cele mai ridicate valori termice, în timp ce zonele montane și nord-estul vor rămâne puțin mai răcoroase.

Tendința generală rămâne de vreme ușor mai caldă decât normalul perioadei pentru începutul lunii martie.

Prognoza meteo în România

Vremea în România va fi în general plăcută pentru această perioadă a lunii martie. Temperaturile vor rămâne ușor peste valorile obișnuite pentru începutul primăverii, iar în majoritatea regiunilor cerul va fi variabil, cu perioade însorite și vânt slab până la moderat. Maximele zilei se vor situa, în general, între 10 și 17 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul țării.

Vremea în nord și vest

În regiunile nordice și vestice, vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă. În Maramureș și nordul Crișanei se vor alterna perioadele însorite cu unele înnorări trecătoare. Temperaturile maxime vor ajunge la 13 – 16°C, iar dimineața valorile pot coborî spre 2 – 4°C. În Banat și vestul Transilvaniei, atmosfera va fi mai mult însorită, iar la amiază termometrele pot indica 16 – 17°C, una dintre cele mai ridicate valori din țară.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia și sudul Moldovei cerul va fi variabil, cu intervale de soare pe parcursul zilei. Temperaturile maxime vor urca la 12 – 15°C, iar dimineața se vor înregistra 1 – 4°C. Vântul va sufla slab până la moderat, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă.

Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea una dintre cele mai plăcute zile. Soarele va domina mare parte din interval, iar temperaturile vor atinge 15 – 17°C în orele amiezii. Minimele dimineții vor fi de aproximativ 3 – 5°C.

Est și nord-est

În Moldova și nord-estul țării cerul va avea unele înnorări, mai ales dimineața. Temperaturile vor fi puțin mai scăzute comparativ cu restul teritoriului. Maximele vor ajunge la 10 – 13°C, iar minimele se vor situa între 0 și 3°C.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania și în zona montană vremea va fi mai răcoroasă. Dimineața pot apărea condiții de ceață în depresiuni, iar la munte vântul va sufla moderat. În zonele intracarpatice temperaturile vor ajunge la 9 – 13°C, iar la munte valorile vor fi mai scăzute, în jur de 4 – 6°C la altitudini mari.

Dobrogea și zona Mării Negre

Pe litoral și în Dobrogea cerul va fi variabil, cu perioade însorite. Vântul poate sufla ceva mai intens pe coastă. Temperaturile maxime vor ajunge la 11 – 14°C, iar dimineața vor fi în jur de 3 – 5°C.

Vremea de azi în București

În București vremea va fi frumoasă și relativ caldă pentru începutul primăverii. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12 – 14°C, în timp ce minima nopții va coborî spre 1 – 3°C.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca – cer variabil, maxime de aproximativ 12 – 14°C, minime de 2 – 3°C.

Timișoara – vreme plăcută, temperaturi maxime de 15 – 17°C, minime de 3 – 4°C.

Iași – cer variabil, mai răcoros, cu maxime de 10 – 12°C și minime de 1 – 2°C.

Craiova – vreme însorită, maxime de 15 – 16°C, minime de 3 – 4°C.

Constanța – cer variabil și vânt moderat, maxime de 12 – 14°C, minime de 4 – 5°C.

Brașov – dimineață rece și posibilă ceață, maxime de 10 – 12°C, minime de 0 – 2°C.

