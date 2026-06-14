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Nuntă în fotbalul românesc! Fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit: „Nu pot să îmi doresc nimic mai mult”

De: Alina Drăgan 14/06/2026 | 19:49
Nuntă în fotbalul românesc! Fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit: „Nu pot să îmi doresc nimic mai mult”
Fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit /Foto: Instagram
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Este sezonul nunților în fotbalul românesc! De această dată, fiul cel mare al dinamovistului Florentin Petre a ajuns în fața altarului. Patrick Petre și Adina și-au unit destinele în mod oficial, iar evenimentul a fost unul emoționant pentru socrul cel mare. Acesta a transmis un mesaj impresionant în mediul online.

La mai puțin de jumătate de an de când însuși Florentin Petre s-a recăsătorit, fiul său cel mare îi calcă pe urme. Patrick Petre a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu Adina. Marele eveniment a avut loc sâmbătă, 13 iunie.

Fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit

Încă o nuntă în fotbalul românesc. Sâmbătă, 13 iunie, fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit cu Adina, o tânără superbă, care în anul 2022 l-a făcut tătic. Cei doi sunt părinți de băiețel, iar acum și-au unit destinele și în mod oficial.

Fiul cel mare al lui Florentin Petre s-a căsătorit /Foto: Instagram

Evenimentul a fost unul discret, dar care a adus multă emoție pentru dinamovistul Florentin Petre. Acesta a fost pentru prima dată socru mare, iar cu această ocazie a transmis un mesaj emoționant în mediul online. A fost alături de tinerii însurăței și le-a urat toate cele bune.

„Astăzi nu este despre fotbal. Este despre familie. Despre un tată care și-a văzut fiul în fața altarului. Despre iubire, respect și despre începutul unui nou capitol, sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Patrick și Adina, vă doresc să fiți fericiți, să vă respectați, să vă susțineți și să vă bucurați de fiecare zi petrecută împreună.

Viața m-a învățat că fiecare poveste este diferită. Dar dacă am învățat ceva, este că iubirea singură nu este suficientă. Respectul, încrederea, răbdarea și puterea de a merge mai departe împreună în zilele grele sunt cele care fac diferența. Aveți grijă unul de celălalt și nu uitați niciodată să fiți o echipă.

Astăzi am devenit socru mare pentru prima dată. Recunosc, am avut emoții. Dar, având trei băieți, cred că am făcut doar încălzirea. Mai am și o fată, așa că se pare că voi experimenta și rolul de socru mic. Ca tată, nu pot să îmi doresc nimic mai mult decât să îmi văd copiii fericiți. Noi vom fi mereu aici, lângă ei. Casă de piatră!”, a scris Florentin Petre, în mediul online.

 

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