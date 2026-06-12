Vara nunților la echipa națională. Valentin Mihăilă s-a căsătorit cu Ami într-un decor de poveste

A fost dublă sărbătoare în familia internaționalului român Valentin Mihăilă (26 de ani). Fotbalistul s-a căsătorit cu Ami Colhon, femeia care îi va dărui primul copil. Într-un cadru desprins parcă din povești, evenimentul a culminat cu un gender reveal. Alexandru Miriță, jucătorul de la Zhejian Professional, și soția sa le-au fost nași de cununie.

Joi, 11 iunie, Valentin Mihăilă, naționalul român și fotbalist al echipei Rizespor, s-a căsătorit civil cu Ami Colhon. Ceremonia a fost organizată la Domeniul Cesari din Belciugatele, iar seara a culminat cu o petrecere elegantă, în aceeași locație, și cu un gender reveal.

Valentin Mihăilă și Ami Colhon vor deveni părinți

Într-un decor floral absolut spectaculos, conceput special pentru a transforma locația într-un tărâm de basm, aranjamentele florale au fost piesele centrale care au dictat eleganța și rafinamentul întregului eveniment.

Invitații au fost întâmpinați încă de la sosire de o potecă încadrată de arcade bogate, îmbrăcate complet în flori albe și pastelate. De-a lungul aleilor au fost amplasaet aranjamente cu florale supradimensionate, care i-au ghidat pe miri spre zona în care a avut loc ceremonia civilă. De asemenea, mesele au fost ornate cu candelabre, candele și buchete sferice de bujori, trandarifi și hortensii.

Alături de nașii Alexandru Miriță și soția sa, Valentin Mihăilă și Ami Colhon au așteptat cu sufletul la gură momentul în care tortul mirilor s-a transformat într-un gender reveal. Cei doi au sărbătorit nu doar un început împreună, ci și faptul că în curând vor strânge în brațe primul lor copil. În momentul în care interiorul tortului a dezvăluit culoarea albastră, invitații au izbucnit în aplauze. Cei doi au aflat că urmează să devină părinții unui băiețel, urmaș care, cel mai probabil, ar putea să-i calce pe urme tatălui său.

Valentin Mihăilă și Ami Colhon au fost surprinși prima dată în vara anului 2024, la petrecerea organizată de Parma, cu ocazia reușitei revenirii în Seria A. Actuala soția a internaționalului s-a remarcat datorită faptului că a intrat pe teren pentru a-l felicita pe sportiv. La câteva luni distanță, internaționalul român a organizat o cerere în căsătorie spectaculoasă, în Dubai.

Bogdan de la Ploiești a făcut anunțul cel mare la pool party-ul fabulos: „Se lasă cu nuntă! Vanessa e omul trimis de Dumnezeu”

Mirele păgubit îl acuză pe celebrul manelist că l-a lăsat baltă în ziua nunții. A încasat avansul de mii de euro, apoi le-a dat teapă: “Am avut încredere”