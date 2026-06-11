Mirele păgubit îl acuză pe celebrul manelist că l-a lăsat baltă în ziua nunții. A încasat avansul de mii de euro, apoi le-a dat teapă: “Am avut încredere”

În lumea cântăreților de manele, mai există, din păcate, încă tot felul de încurcături sau, mai bine zis, țepe. După ce alți cântăreți din breaslă s-au cumințit, un alt manelist a dat o țeapă unor miri! Bărbatul nu doar că le-a confirmat că va ajunge până în ultima clipă, dar i-a determinat pe viitorii însurăței să-i facă tot felul de favoruri care, într-un final, i-au dus la o gaură mare în buget. CANCAN.RO a stat de vorbă cu ginerele păgubit care este decis să acționeze pe cale legală. Bărbatul, foc și pară pe manelist, ne-a arătat toate dovezile și ne-a oferit declarații în exclusivitate!

Se spune că „minciuna are picioare scurte”, dar în unele cazuri sunt suficiente cât să scape basma curată pentru o perioadă. După ce alți manelisti s-au potolit cu țepele la nunți și acum își respectă angajamentele, a venit rândul unui alt cântăreț din noua generație să intre pe lista neagră și să se aleagă, eventual, cu dosar penal. Este vorba despre Nikolas Constantin, manelistul care a transformat cea mai importantă zi din viața unor tineri într-un coșmar. Iată ce s-a întâmplat.

Manelistul Nikolas a dat țeapă de mii de euro unor miri

Mirele, pe numele lui Albert, ne-a contactat și ne-a dezvăluit cum a ajuns într-o situație disperată în ziua nunții, după ce, susține el, Nikolas Constantin i-a tras clapa! Ginerele l-a contactat pe artist pentru a-l antama pentru nunta lui. După ce negocierile au avut loc, a venit și răspunsul cântărețului care a acceptat propunerea, după ce a primit un avans. În schimbul avansului, acesta ar fi trebuit să facă un videoclip în care să anunțe că va fi responsabil cu buna dispoziție la nunta lor.

„L-am contactat pe Nikolas pentru a veni să ne cânte la nuntă, pe 30 mai. Evenimentul a fost în Anglia. M-am întâlnit cu el în Anglia, era deja la un alt eveniment și ne-am văzut față în față. Mi-a cerut un avans de 500 de euro. În schimbul acestor bani el trebuia să facă un videoclip că va cânta la noi pe data de 30 mai”, începe povestea Albert.

Lucrurile au început să fie puse sub semnul întrebării în momentul în care mirele a vrut să obțină o garanție că artistul își va respecta angajamentul. Potrivit lui, deși discuțiile cu Nikolas Constantin au continuat, manelistul a evitat de fiecare dată semnarea unui contract, lucru care a ridicat suspiciuni.

„A luat banii, dar nu a făcut videoclipul. I-am zis a doua zi să-l facă, iar el mi-a mai cerut bani. Mi-a zis că trebuie suma mai mare pentru că a înțeles el greșit .El a spus că o să-mi trimită contractul, dar nu s-a întâmplat. I-am propus să fac eu contractul pe firma noastră, dar cineva mi-a spus că nu va fi de acord și nu îl va semna. Nu mi-a făcut clipul, mi-a zis să îi mai trimit încă 2.000 de euro ca să-mi facă videoclipul. Eu nu am mai vrut să-i transfer, mi-am dat seama din comportamentul lui că este ceva în neregulă. I-am zis să ne vedem în Anglia să facem un contract”, a spus Albert pentru CANCAN.RO.

Conform mirelui, Nikolas Constantin ar fi refuzat să semneze contractul, însă i-a promis mirelui că va face videoclipul în care va anunța că îi va cânta la nuntă. Acest lucru a fost suficient pentru Albert să îi dea încă 2.000 de euro, spune el, avans.

„Ne-am întâlnit pentru că se afla și el acolo, dar mi-a zis că nu semnează nimic. I-am zis ori să îmi dea banii înapoi, ori cădem de comun acord și continuăm. Eu voiam doar să vină la nuntă. A zis că a greșit, că o să vină, era foarte bipolar. Eu am avut încredere că o să vină, mai erau câteva luni până la nuntă. A făcut videoclipul pe loc, așa că am zis că merg pe încredere. I-am dat avansul, adică cei 2.000 de euro”, a mai spus mirele.

Mirele nu va lăsa lucrurile așa: „Voi depune plângere penală”

Din păcate, mirele a aflat fix ceea ce nu voia: Mai exact că manelistul ar fi obișnuit cu astfel de tactici, de a lua avansul și a nu se prezenta la evenimente. Mai mult, suma a fost mult mai mare, căci mirii i-au plătit lui Nikolas Constantin și bilete de avion de 600 de euro, o firmă de securitate care să-l păzească la eveniment, dar și camerele de hotel.

„Între timp, el din noimebrie până în mai am aflat că a mai dat țepe și altor oameni. Eu auzind toate aceste lucruri, am încercat să dau de el, să vedem cum facem, ce facem. Am acceptat orice a vrut el doar să vină la nuntă. I-am luat bilete de avion, o firmă de securitate aici ca să se simtă omul în siguranță, să nu fie nicio problemă. Plus că el se cunoștea și cu niște rude de-ale mele și asta m-a făcut să continui să-i fac pe plac cu totul. Rudele mele credeau în el, așa că am mers și eu pe încredere. Eu mai aveam de dat încă 2.000 de euro, deci totalul ca să-mi cânte era 4.500 de euro”, a spus el pentru CANCAN.RO.

Albert ne-a mai povestit că în ziua nunții, verișorul său era pregătit să-l ia pe manelist de la aeroport, însă acesta nu a mai răspuns la telefon.

„În ziua nunții, vărul meu se pregătise să-l ia de la aeroport, dar i-am zis eu să nu mai plece pentru că Nikolas nu-mi răspunde la telefon. El mi-a zis până cu o zi înainte că vine”, a mai susținut Albert.

Lăsați cu buza umflată cu doar câteva ore înainte de marele eveniment, cei doi miri au găsit o soluție de avarie pentru ca petrecerea să nu fie compromisă. Deși situația le-a provocat un stres uriaș și o cheltuială suplimentară de 3.500 de euro, cei doi au reușit să salveze nunta în ultimul moment.

Din fericire am reușit să găsim o formație pe ultima sută de metri, Cristi Nucă și formația lui ne-a ținut nunta. I-am plătit în plus, pentru că nunta era împărțită în două părți, iar Cristi a trebuit să acopere toată nunta. I-am dat 3.000 de euro în plus lui Cristi. Plus că am mai avut pe cineva pe zi care ne-a cântat, tot Nikolas trebuia să cânte, celor de pe zi le-am dat 500 de euro, erau localnici de aici.

Mirii sunt deciși să nu lase lucrurile așa, astfel că îl vor acționa pe manelist în instanță pentru a-și recupera prejudiciul creat.

„Am luat legătura cu cineva și voi depune plângere penală, nu las lucrurile așa”, a concluzionat mirele.

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