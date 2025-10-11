Robert Lele a transformat nunta unor tineri într-un coşmar! A promis că le cântă, dar le-a tras clapa! A luat avansul și s-a evaporat

Robert Lele face ce face și se află, din nou, în centrul unui scandal de proporții! Manelistul nu mai contenește cu neseriozitatea și, pe lângă faptul că își minte fanii, așa cum vă dezvăluiam în urmă cu puțin timp, acum le strică și cele mai frumoase evenimente. Cel puțin asta le-a făcut unor miri care și-l doreau la nuntă. Au stabilit toate detaliile, i-au plătit și un avans, dar în ziua cea mare s-au trezit fără artistul serii! CANCAN.RO a stat de vorbă cu mirii și a aflat toate detaliile despre cea mai nouă țeapă trasă de Lele!

Robert Lele mai are puțin și îl ajunge din urmă pe Florin Salam privind țepele la evenimente. Dacă Regele FS s-a cumințit și acum „își spală păcatele”, Lele continuă anul cum l-a început: le trage clapa oamenilor. După ce de Revelion nu s-a prezentat la cinci evenimente pe care le avea antamate, acum manelistul a dat țeapă unor nuntași. Manelistul nu pare să aibă nicio problemă să-și enerveze fanii ( vezi aici ce strategii are), dar le dă și planurile peste cap. Iată cum doi miri au ajuns în cea mai importantă zi a vieții să fie lăsați baltă de artistul preferat.

Robert Lele a dat o nouă țeapă unor miri

Mirele ne-a contactat și ne-a dezvăluit cum a ajuns într-o situație disperată în ziua nunții, după ce, susține el, Robert Lele i-a tras clapa! Ginerele, pe numele lui, Alexandru, l-a contactat pe artist pentru a-l antama pentru nunta lui. După ce negocierile au avut loc, a venit și răspunsul cântărețului care a acceptat propunerea.

„Totul a început acum 10 luni când l-am contactat pe Lele. Îl voiam ca invitat special la nuntă. Am vorbit direct cu el la telefon, a acceptat”, începe povestea mirele.

Alexandru ne povestește că i-a oferit 2000 de euro avans lui Lele și, cu toate că auzise zvonurile că manelistul dă țepe și nu se mai prezintă la evenimente, a decis să riște. Era vedeta serii și și l-ar fi dorit mult în cea mai importantă zi din viața lor.

„I-am dat 2000 de euro avans, totul ok. Exista videoclipul în care face, în care anunță că se va prezenta la nunta noastră. Eu am avut mereu dubiul ăsta că am auzit multe zvonuri despre el, că nu e serios. Și vă dați seama că a stat cu frică, dar am zis că până la urmă o să vedem”, continuă el pentru CANCAN.RO.

Având dubii îmn privința seriozității lui Lele, mirele a continuat să se asigure că manelistul își va respecta cuvântul. Așadar, a decis să-l sune înainte de nuntă de mai multe ori pentru confirmare.

„Cu două săptămâni de eveniment l-am sunat ca să-l întreb dacă este totul ok, cum facem cu evenimentul nostru, câți oameni vin. Voiam să știu ca să vă pregătesc niște meniuni speciale cu mâncare. Mi-a confirmat, din nou, a zis că se va prezenta cu 12 lăutari”, spune mirele.

În plus, Lele a și anunțat public că va participa la nuntă, fapt care i-a mai redus din dubii mirelui. Asta până la proba contrarie.

Mirii, foc și pară pe manelist: „Ne-a dat mesaj cu trei minute înainte”

Știți vorba aceea din popor: Lupul își schimbă părul, dar năravul ba! Este și cazul celebrului manelist care și-a asigurat, ca și-n alte dăți, clienții că va ajunge la eveniment și nu s-a mai prezentat. În primă fază, a amânat ora, ca mai târziu să nu se mai prezinte.

„Cu două zile înainte de nuntă l-am contactat din nou. Mi-a zis că a așteptat telefonul meu, că de ce nu l-am sunat. Mi-a zis că nu știe dacă mai poate să ajungă că are bilet de avion. A zis că face tot posibilul să vină și înainte de dansul mirilor. Da, era un invitat special și trebuia să vină de la ora 11. El nici măcar n-a vrut să ajungă la ora aceea. A zis să-l chem dimineața, încerca să negocieze orele. Adică încerca să facă tot posibil să nu respecte ceea ce ne-a stabilit și să-mi schimbe practic toată nunta în funcție de cum dorea el„, a dezvăluit mirele pentru CANCAN.RO.

Și, ca tacâmul să fie complet, Lele nu doar că i-a mințit până în ultima clipă că va ajunge la nuntă și le-a dat peste cap planurile și tot programul evenimentului, dar le-a și dat mesaj cu trei minute înainte de dansul mirilor, spunându-le că nu se va mai prezenta!

„A zis că poate să vină de la 22:00. Într-un final mi-a dat vestea text înainte cu trei minute de dansul mirilor că nu mai vine. Tu ai luat banii acum 10 luni pentru evenimentul ăsta! Cum poți să spui acum că ai bilet de avion când tu ai știut că ai evenimentul ăsta pe 4 octombrie?! Eu cred că, probabil, a luat un alt eveniment în care era vorba de mult mai mulți bani. Nu a vrut să-mi dea detalii de ce nu se mai poate prezenta”, a încheiat Alexandru.

Într-un final mirii au dres-o cu altă formație și privesc partea plină a paharului. Lele le-a returnat banii, însă stersul, emoțiile și nervii pe care le-a creat mirilor în cea mai importantă zi din viața lor, nu pot fi șterse cu buretele.

