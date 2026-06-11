Fostul internațional vorbește despre perioada care i-a schimbat complet viața. Cristi Pulhac: „Eu știu unde am greșit”

Cristi Pulhac face dezvăluiri neașteptate, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre rolul de tată. Fostul fotbalist de la Dinamo trăiește de câțiva ani una dintre cele mai frumoase etape, departe de gazon și de presiunea fotbalului de performanță, iar acum vorbește sincer despre cum i s-a schimbat complet viața de când a apărut copilul în familie și ce înseamnă, de fapt, rolul de părinte.

Viața lui Cristi Pulhac s-a schimbat radical de când a devenit tată, iar fostul fotbalist face acum dezvăluiri într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO despre această etapă. Acesta vorbește sincer despre emoții, responsabilitate și planurile de viitor în familie.

Fostul dinamovist s-a retras treptat din lumina reflectoarelor sportive, singurele apariții fiind la diverse producții TV, însă, acesta s-a concentrat pe familie, alături de soția sa, Raluca, femeia care îi este alături de mai bine de un deceniu.

Cei doi formează un cuplu solid din 2010, iar în 2015 și-au oficializat relația prin căsătorie. În 2022 familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lumea a băiețelului acestora, Aris Cristian, un moment care le-a schimbat complet viața și prioritățile. Fostul fotbalist spune că venirea pe lume a copilului nu l-a luat prin surprindere, dimpotrivă, a simțit că era pregătit pentru această etapă.

Cristi Pulhac: „Copiii simt lucrurile astea și profit”

CANCAN.RO: Cum te-a schimbat venirea pe lume a băiețelului?

Cristi Pulhac: În primul rând, eram pregătit. Mă refer ca părinte. Știam că se va schimba ceva. Cred că dintre toți prietenii noștri noi am fost ultimii care nu deveniserăm părinți și am văzut schimbările prin care au trecut ceilalți. Uneori noi le-am observat mai repede din exterior decât ei, pentru că erau deja angrenați în viața de familie. Am văzut ce ar trebui să facem bine, ce nu și ce ar trebui să schimbăm. Într-un fel am fost pregătit și sunt foarte fericit.

CANCAN.RO: Cum este? Te-a luat prin surprindere rolul de tată?

Cristi Pulhac: Nu, nu m-a luat prin surprindere. Nu ne-a surprins nimic. Ne-am dorit copilul și am fost amândoi de acord.

CANCAN.RO: Cum este Cristi Pulhac în rolul de părinte? Mai permisiv sau mai strict?

Cristi Pulhac: Țin secret că nu sunt atât de strict pe cât ar trebui. Îl iubesc atât de mult încât parcă nu pot. Totuși, încerc să existe și limite. Nu vreau să fiu nici foarte implicat în sensul în care să mă simtă vulnerabil și să mă aibă la mână. Copiii simt lucrurile astea și profită.

CANCAN.RO: Ai un moment emoționant pe care l-ai trăit ca tată?

Cristi Pulhac: În primul rând, prima zi, când a venit pe lume. A fost cel mai emoționant moment. Îmi aduc aminte și acum când am ajuns amândoi acasă și ne uitam la el întrebându-ne: „Ce facem acum?”. A fost frumos să trecem prin toate etapele astea. Nu am avut prea mult ajutor din familie și ne-am descurcat singuri, ceea ce a fost foarte frumos. Acum știu cam ce am de făcut.

Deschis la al doilea copil: „Ar fi frumos să avem și o fată”

CANCAN.RO: Vă mai doriți încă un copil?

Cristi Pulhac: Cred că oricine își dorește. Nu știu exact. Mai ales că la al doilea este mult mai ușor decât la primul, pentru că deja știi prin ce treci. Ar fi frumos să avem și o fată, și un băiat, să fie pereche. Eu sunt singur la părinți. Când eram copil și mă întrebau dacă vreau un frate sau o soră, spuneam nu, probabil pentru că nu voiam să împart atenția. Dar acum, la maturitate, văd diferența. Observ relația celor care au frați și surori și o simt. În plus, când ești singur la părinți, multe responsabilități cad doar pe tine. Uneori simți nevoia să ai un frate sau o soră cu care să vorbești.

CANCAN.RO: Deci, dacă ar mai veni un copil, te-ai bucura?

Cristi Pulhac: Da, categoric. Aș fi foarte fericit.

CANCAN.RO: Te regăsești în modelul de tată pe care ți-l imaginai înainte să ai copil?

Cristi Pulhac: Nu. E diferit. Nu mă gândeam că voi fi așa. Soarta îți oferă altceva decât îți imaginezi și decât planifici. Sunt multe situații în care trebuie să iei decizii pe moment. Trăiești altfel. Cine este părinte știe exact despre ce vorbesc.

CANCAN.RO: Există lucruri la care ai renunțat de când ai devenit tată?

Cristi Pulhac: Da, sunt lucruri la care am renunțat, dar nu ceva extraordinar. Pur și simplu mintea mea este mereu la el. Când am timp liber, mă gândesc la el. Momentele acelea nu mai sunt doar pentru mine. Mă gândesc ce îi mai trebuie, ce să-i cumpăr, ce să fac pentru el.

Viitorul copilului: „Nu îl forțez spre fotbal”

CANCAN.RO: Ce viitor vezi pentru el? L-ai da la sport sau la fotbal?

Cristi Pulhac: Toată lumea mă întreabă asta pentru că am fost fotbalist. Mi-aș dori, dar dacă simt că nu este ceea ce îi place sau ceea ce i se potrivește, nu o să îl forțez. Dacă văd că are talent și că îi trebuie doar o direcție, atunci l-aș susține mai mult. Faptul că mă are pe mine și că am trecut prin toate experiențele astea îi va face lucrurile mai simple. Eu știu unde am greșit și îl pot ajuta să evite anumite greșeli.

CANCAN.RO: Ce ai vrea să le transmiți bărbaților care urmează să devină părinți?

Cristi Pulhac: În primul rând, să știe că vor renunța la anumite lucruri și că se vor schimba complet. Nu mai ai atât de mult timp pentru prieteni sau pentru ieșirile cu băieții. Chiar și atunci când ieși, nu mai e la fel. Tot te gândești la ce se întâmplă acasă. Nu mai există aceeași libertate de dinainte. Sunt multe lucruri la care renunți, iar atenția ta se mută aproape în totalitate către copil. În același timp, copiii de astăzi au mult mai multe oportunități decât am avut noi. Au acces la informație și la lucruri pe care noi nu le-am avut.

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