Oana Zara a primit inelul într-un moment mega emoționant: “Dacă aș fi murit mâine, n-ai fi aflat niciodată că voiam să fac asta”

Vești mari în showbiz! Oana Zara a spus marele „DA”, după o relație care durează de mai bine de 11 ani. Cererea în căsătorie a venit într-un moment special și a luat-o prin surprindere pe actriță. Imaginile au făcut rapid înconjurul internetului, iar CANCAN.RO a vrut să afle chiar de la protagonista momentului cum a trăit una dintre cele mai emoționante zile din viața sa. Avem declarații în exclusivitate! Vezi mai jos!

După mai bine de un deceniu în care au demonstrat că iubirea poate rezista în timp, Oana Zara și Bogdan Medvedi, au decis să ducă relația la următorul nivel. Actrița a avut parte de o surpriză de proporții chiar la petrecerea de ziua ei, atunci când artistul alături de care și-a construit viața a îngenuncheat și i-a adresat întrebarea pe care multe femei visează să o audă.

Emoționată până la lacrimi, Oana Zara a acceptat fără ezitare cererea în căsătorie, iar cei prezenți au fost martorii unui moment care pare desprins dintr-un scenariu romantic. CANCAN.RO nu putea rata o asemenea veste și a luat imediat legătura cu actrița pentru a afla toate detaliile.

Bogdan Medvedi: „Dacă aș fi murit mâine, tu nu ai fi aflat niciodată”

Discretă când vine vorba despre viața personală, Oana Zara a preferat întotdeauna să își țină povestea de iubire departe de luminile reflectoarelor, dar în același timp, aceștia erau constant împreună pe rețelele sociale. Tocmai de aceea, vestea logodnei a stârnit imediat interesul celor care îi urmăresc parcursul.

Relația lor a trecut testul timpului, iar apropiații spun că între cei doi a existat mereu o legătură puternică, bazată pe încredere și susținere reciprocă. Acum, după 11 ani de iubire, cei doi sunt pregătiți să facă pasul cel mare. (VEZI CEREREA ÎN CĂSĂTORIE)

Oana Zara: „Am fost șocată!”

Cum era de așteptat, după apariția imaginilor cu cererea în căsătorie, CANCAN.RO a vrut să afle toate detaliile chiar de la sursă. Am contactat-o pe Oana Zara pentru a afla dacă se aștepta la acest moment, cum a reacționat atunci când și-a văzut partenerul îngenuncheat în fața sa și dacă au început deja pregătirile pentru nuntă.

Actrița ne-a mărturisit că cererea în căsătorie a luat-o complet prin surprindere și că nu a bănuit nicio secundă ce urma să se întâmple chiar la petrecerea organizată de ziua ei.

CANCAN.RO: Te așteptai ca Bogdan să facă marele pas acum sau cererea în căsătorie te-a luat complet prin surprindere?

Oana Zara: Nu m-am gândit niciun moment la asta, m-a surprins total. Se observă și pe filmare că am fost șocată de bucurie. Este o filă din povestea mea trecută la capitolul „DE NEUITAT”

CANCAN.RO: Ai vorbit în trecut despre cum îți imaginai inelul și momentul cererii. A fost exact cum ai visat sau Bogdan te-a surprins complet?

Oana Zara: M-a surprins în cel mai frumos mod și mă bucur că nu a planificat nimic. El a luat decizia fix în ziua aceea. Știau doar 3 persoane, cu puțin timp înainte să se întâmple, prietenul nostru Raul Jichici, care a și filmat momentul, DJ-ul Ioni și fotograful Dragoș Sora. După aceea am înțeles că mulți dintre prietenii noștri s-au prins ce urma să se întâmple, dar nu și eu.

Cand l-am întrebat pe Medvedi cum a luat decizia, mi-a zis: “Mi-am dat seama ca așteptam de prea mult timp momentul perfect, locul perfect, și mereu căutam o scuză. Ba ca nu sunt toti oamenii importanți din viața noastră, ba ca nu e locul potrivit, contextul, anotimpul. Am inelul de mai mult de jumătate de an și m-am gândit că, dacă aș fi murit mâine, tu nu ai fi aflat niciodată că voiam să fac asta și eu nu aș fi apucat să văd în ochii tăi bucuria acelui “Da”. Așa că am zis ca o să fie cel mai sincer moment. Tu sigur nu te aștepți, ești și stresată cu organizarea petrecerii. Nu am pregătit nimic, nu mi-am făcut niciun speech. Mi-am dorit să fie din inimă. A fost așa ca o revelație ziua de ieri, mi-am dat seama ca viața e mult mai simplă de atât, noi o luam prea în serios și asta ne răpește bucuria pură “

Oana Zara: „Inelul esti inspirat după inelul Prințesei Diana”

Cât despre inel, Oana Zara spune că este exact modelul pe care și l-a dorit întotdeauna.

Oana Zara: Inelul este visul meu. I-am spus de multe ori că îmi place inelul Prințesei Diana, iar acesta este inspirat după acel model.

CANCAN.RO: După 11 ani de relație, ai avut vreodată emoții că acest moment va întârzia prea mult?

Oana Zara: Niciodată. Am mai zis ca noi nu ne-am gândit mai devreme la căsătorie pentru ca aveam impresia ca e o treabă de “oameni mari”. Nu am simțit nicio presiune și nu am privit niciodată relația noastră prin prisma unui termen-limită.

Momentul cererii a fost unul atât de intens, încât primele sale cuvinte au venit instinctiv.

CANCAN.RO: Care a fost primul lucru pe care i l-ai spus lui Bogdan după ce ai realizat ce se întâmplă?

Oana Zara: „Nu creeeed! Nu creeeed!” după a urmat un mare „DAAAAA” și ca îl iubesc mult!

CANCAN.RO: Ați vorbit vreodată despre cum o să arate nunta voastră?

Oana Zara: Da, foarte des. Ne imaginăm tot felul de scenarii și discutăm constant despre cum ne-am dori să fie. Avem un note în care punem idei și salvăm videoclipuri pentru inspirație. Știam că, la un moment dat vom face acest pas împreună. Nu știam când.

CANCAN.RO: După 11 ani împreună, care este secretul relației voastre și ce v-a făcut să rămâneți uniți în momentele mai dificile?

Oana Zara: Nu avem un secret. În cazul nostru, a funcționat faptul că atunci când vorbim, NE ASCULTĂM cu adevărat. Nu am privit niciodată relația ca pe o competiție în care unul trebuie să aibă dreptate și celălalt să piardă. Am încercat mereu să fim în aceeași echipă și să facem tot posibilul să ne înțelegem unul pe celălalt. Ne susținem reciproc în proiectele pe care le facem, ne implicăm cât putem de mult și încercăm mereu să ne ajutăm unul pe celălalt. Cred că asta ne-a apropiat și mai mult de-a lungul timpului. Nu avem relația perfectă și nici nu pretindem asta. Am trecut și noi prin perioade dificile și, cu siguranță, vom mai trece. Învățăm în fiecare zi unul despre celălalt și unul de la celălalt. Până la urmă, suntem pentru prima oară pe pământ și cred că e important să ne oferim unul altuia răbdarea și înțelegerea de care avem nevoie ca să creștem împreună. Am rămas împreună pentru că ne iubim mult si pentru că ne-am dorit să fim în continuare

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