Acasă » Știri » Dan Negru, ținta hoților la Paris! Ireal ce au făcut după ce l-au recunoscut: „M-am văzut cu ei”

De: Denisa Iordache 27/01/2026 | 10:34
Dan Negru a fost ținta hoților! Celebrul prezentator a povestit recent cum s-a întâlnit cu mai mulți români în timp ce se afla în Paris, dar nu este vorba despre o întâlnire plăcută. Mai exact, patru minori i-au furat geanta. Ce deznodământ neașteptat a avut întreaga situație? La asta nu te așteptai!

Dan Negru obișnuiește să împărtășească cu fanii săi experiențe de viață și povești extrem de interesante. Recent, prezentatorul TV i-a lăsat mască pe internauți când le-a povestit cum a ajuns să stea de vorbă chiar cu cei care îl  cu puțin timp înainte.

Totul s-a petrecut într-o vară în care Dan Negru se afla la Paris alături de soție. Cei doi erau la metrou, atunci când i-a fost furată geanta. Pentru că i-au văzut actele de identitate și l-au recunoscut, hoții i-au înapoiat bunurile. Prezentatorul avea în geantă și numărul de telefon, așa că românii l-au contactat pentru a se întâlni cu el.

„Eram în Paris, în metrou, eu cu nevasta mea, cu geanta în spate. Cobor din metrou și nimic… Mi-au tăiat-o și mi-au luat tot. E reală povestea. Mi-au luat tot. După jumătate de oră, mă sună o voce mică: «Ești Dan Negru? Ascultă-mă», în limba română, în Paris! «Să ne întâlnim, că geanta ta e la mine».”, a povestit Dan Negru.

Protagoniștii furtului erau chiar patru copii. Spre mirarea prezentatorului, aceștia i-au adus absolut tot înapoi.

„M-am văzut cu ei, erau patru copii, în jur de zece ani. Mi-au adus tot: buletin, telefon, bani. Mi-au adus toți banii!”, a continuat prezentatorul.

Partea hilară urmează acum! Prezentatorul TV s-a împrietenit cu cei patru copii și a aflat ce ”salariu” au pe lună din ceea ce fac. Într-un final, Dan Negru a tras o concluzie: „Ăsta e viitorul job”.

„Mi-au zis că ei câștigă între 1.000 și 4.000 de euro pe zi la Paris. Pe zi! N-au ce să pățească… Unul dintre ei mi-a spus: «Cinci portofele, dacă fur vara, la Paris, am 5.000 de euro. Fiecare turist care vine la Paris are cel puțin 500 de euro la el… Deci ăsta e viitorul job»”, a încheiat Dan Negru.

